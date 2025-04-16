ВСУ применяют на фронте новые беспилотники: в чем их уникальность

Скорость развертывания и свертывания беспилотных комплексов уменьшает риск для экипажа во время выполнения миссий.

https://glavred.info/war/vsu-primenyayut-na-fronte-novye-bespilotniki-v-chem-ih-unikalnost-10656371.html Ссылка скопирована

ВСУ применяют на фронте новые беспилотники / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны Украины

Украинские защитники начали применять на фронте украинские беспилотные авиационные комплексы В-1. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Эти беспилотники очень легкие. Они созданы для поражения скоплений живой силы, автомобильной и бронированной техники, военных объектов на линии боевого соприкосновения и в тылу врага.

Они могут нести на себе боеприпасы различных типов.

видео дня

"Движение БПЛА обеспечивает малошумный мощный двигатель. Этот "бомбер" может находиться в воздухе в течение нескольких часов. Летательные аппараты комплекса В-1 имеют повышенную устойчивость к действию вражеских средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Такие комплексы быстро разворачиваются и сворачиваются, что уменьшает риск для экипажа во время выполнения миссий.

Лазерное оружие Тризуб - что о нем известно:

Как сообщал Главред, Вадим Сухаревский в середине декабря прошлого года заявил, что у ВСУ есть лазерное оружие Тризуб. Комплекс позволяет сбивать вражеские военные самолеты на расстоянии 2 тысячи километров.

Лазерные технологии уже поражают определенные объекты, позже уточнил Сухаревский.

"РНД - инновационная деятельность командования, предусматривает ряд направлений. Одним из них, в плане борьбы с бортами противника, с его беспилотными воздушными системами, в частности - поиск решений в борьбе с шахедами, привел нас к командам, которые активно этим занимаются", - говорил командующий СБС.

Украина вскоре получит возможность сбивать ударные дроны РФ с помощью лазерных технологий оружием отечественного производства, говорил Вадим Сухаревский в феврале этого года. По его словам, Тризуб удалось сделать за несколько месяцев.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред