Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Лазер против "шахедов": стали известны детали о новом украинском оружии "Тризуб"

Виталий Кирсанов
8 февраля 2025, 17:28
70
Сухаревский считает, что благодаря таким разработкам об украинцах на мировой арене перестанут думать только как об аграриях.
Вадим Сухаревский
Вадим Сухаревский / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала Pressing

Кратко:

  • Об оружии под названием "Тризуб" стало известно в конце 2024 года
  • Украина имеет шанс стать технологической страной

В Украине вскоре появится возможность сбивать российские ударные дроны типа "шахед" с помощью лазерных технологий, и это будет оружие украинского производства. Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский в интервью на Youtube-канале Pressing.

Говоря об оружии под названием "Тризуб", о котором стало известно в конце 2024 года, командующий отметил, что "мы смогли это сделать буквально за несколько месяцев".

видео дня

"Я сопровождаю этот проект для того, чтобы эффективно с помощью технологических решений могли сбивать "Шахеды", разведывательные дроны противника, обеспечить оборону стратегических объектов, мест нашего населения. Мы даем вектор производителям, военным фантазировать на эти все темы", - сказал Сухаревский.

Он пояснил, что это "рабочая штука", которая "прожигает металл" и "сбивает самолеты сейчас уже на испытаниях". Военный добавил, что скоро наряду с мобильными огневыми группами, "которые, как все привыкли, с пулеметами и тепловизорами сбивают "шахеды", "будет такая же машина, только уже с лазером".

Сухаревский считает, что благодаря таким разработкам об украинцах на мировой арене перестанут думать только как об аграриях.

"Что такое Украина на мировой арене? Подавляющее большинство людей в других странах скажет, что это аграрии. Масло, пшеница... Что Украина теперь? Аграрии остались. Но теперь у нас есть огромный шанс стать технологической страной и выйти из кармы крестьянина на уровень адекватного разумного хомосапиенса на мировой арене. И наши люди непревзойденные в этом плане", - отметил командующий Сил беспилотных систем.

Новости Украины - отечественные разработки

Как сообщал Главред, украинские волонтеры завершают испытания новой ракеты "Трембита", способной достичь Москвы. Ракета имеет низкую стоимость (15 тысяч долларов за единицу) и высокую мобильность, что позволяет эффективно истощать ПВО противника.

Также в декабре 2024 года в Украине началось серийное производство крылатой ракеты "Пекло" За три месяца изготовлено около 100 единиц. Ракета на 70% состоит из украинских компонентов, имеет инерциальное и GPS-наведение, а боевая часть весит около 50 кг.

Американские военные разрабатывают для ВСУ ракето-бомбу с головкой самонаведения Quicksink. Ожидаемая дальность применения нового оружия составит 463 километра.

Больше важных новостей:

Что такое лазерное оружие

Лазерное оружие - оружие, которое использует в качестве поражающего средства или элемента лазерные лучи. Прототипы лазерного оружия разрабатываются различными государствами и компаниями с 1960-70-х годов. Лазерное оружие, предназначенное для прямого уничтожения целей, создать довольно проблематично из-за большого количества энергии, необходимого для разрушения элементов конструкции или нарушения работоспособности внутренних радиоэлектронных систем цели. По этой же причине пока довольно проблематично создать лазерное оружие небольшого размера, ручное, в основном из-за больших размеров необходимых элементов питания, изготавливаемых на основе ныне существующих технологий. В связи с этим, основным направлением современных разработок лазерного оружия, предназначенного для прямого уничтожения целей, являются крупные мобильные и стационарные системы наземного, морского и воздушного базирования.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    война в Украине оружие Тризуб дроны лазер лазерное оружие Вадим Сухаревский
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    Лазер против "шахедов": стали известны детали о новом украинском оружии "Тризуб"

    Лазер против "шахедов": стали известны детали о новом украинском оружии "Тризуб"

    17:28Украина
    Нацотбор на Евровидение-2025: онлайн-трансляция шоу

    Нацотбор на Евровидение-2025: онлайн-трансляция шоу

    17:19Звёзды
    Впервые за долгое время: украинские воины уничтожили российский Су-25

    Впервые за долгое время: украинские воины уничтожили российский Су-25

    16:26Украина
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    "Конец истории": Туск объявил депортацию иностранцев из Польши и упомянул украинцев

    "Конец истории": Туск объявил депортацию иностранцев из Польши и упомянул украинцев

    "Горбатая, пьяная, едва стоит": в сети высмеяли старческое выступление Волочковой

    "Горбатая, пьяная, едва стоит": в сети высмеяли старческое выступление Волочковой

    С ними невозможно общаться: даты рождения настоящих энергетических вампиров

    С ними невозможно общаться: даты рождения настоящих энергетических вампиров

    Как сказать "вопрос на засыпку" на украинском: лишь единицы дадут правильный ответ

    Как сказать "вопрос на засыпку" на украинском: лишь единицы дадут правильный ответ

    Идеальная бюджетная закуска, которую разметут за 1 секунду: рецепт просто фантастика

    Идеальная бюджетная закуска, которую разметут за 1 секунду: рецепт просто фантастика

    Последние новости

    17:55

    На вас могут наложить порчу: что нельзя брать в руки 9 февраля - приметы

    17:28

    Лазер против "шахедов": стали известны детали о новом украинском оружии "Тризуб"

    17:22

    Салат Охотник, который покорит всю семью: забытый рецепт из 90-х

    17:19

    "Фуфло": путинистку Дубцову пытаются вычеркнуть из российского шоубизнеса

    17:19

    Нацотбор на Евровидение-2025: онлайн-трансляция шоу

    Запад и Украина способны расшатать кремлевские элиты сомнениями о легитимности Путина - ПономаревЗапад и Украина способны расшатать кремлевские элиты сомнениями о легитимности Путина - Пономарев
    16:55

    Кто победит на Нацотборе на Евровидение-2025: финальный прогноз букмекеров

    16:52

    Как часто нужно стирать бюстгальтер: женщинам рассказали о "золотом" правиле

    16:26

    Впервые за долгое время: украинские воины уничтожили российский Су-25

    16:10

    Захват Торецка будет способствовать дальнейшему продвижению войск РФ - WP

    Реклама
    16:02

    Как правильно развернуться на дороге: тест ПДД, который решат не все водители

    15:48

    Подозрение на менингит: 4-месячная дочь скандальной Вербы угодила в больницу

    15:43

    Сумма наказания до 34 000 гривен: в Украине вводят новые штрафы для водителей

    15:35

    Где 4 оленя: только люди с "орлиным зрением" смогут их увидеть за 10 секунд

    15:25

    "Если не НАТО, то ядерное оружие": как Зеленский повышает ставки в переговорах

    15:07

    Навсегда восемнадцать: астрологи назвали ТОП-3 знака, которые никогда не стареют

    15:04

    Почему РФ хочет забрать Донетчину и Запорожье: Зеленский назвал главную причинуВидео

    14:38

    Будет свежим в течение месяцев: как хранить имбирь

    14:14

    Морозы усилятся: где в Украине ударит -14 градусов

    14:11

    "Погибло много офицеров": Зеленский рассказал о мощном ударе ВСУ на Курщине

    13:56

    15 миллионов долларов стали металлоломом: ВСУ уничтожили очень редкую систему РФ

    Реклама
    13:52

    Компромат и шантаж: украинский певец удивил подробностями своего романаВидео

    13:39

    Как вырастить фисташку из ореха и получить урожайВидео

    13:19

    Штурм провалился: украинские бойцы разгромили колонну "элитных" войск РФ

    12:59

    Историческое событие: страны Балтии отсоединились от энергосистемы РФ и Беларуси

    12:35

    СБУ успешно противодействует россиянам, которые делают смертников из завербованной молодежи, - эксперт

    12:31

    Там есть "жирные" цели: в ЦПД рассказали о налете БПЛА на важные объекты в РФ

    12:25

    Обхитрили "паузой": Forbes подтвердило, что ВСУ зашли в новые населенные пункты

    11:53

    Китайский гороскоп на завтра 9 февраля: Петухам - конфликты, Собакам - проблемы

    11:43

    Резкий скачок цен уже в феврале: в Украине могут подорожать популярные крупы

    11:36

    Что нужно сажать на рассаду в феврале: список овощей и цветовВидео

    11:10

    Путин готовит наступательную операцию на весь 2025 год: что известно о целях РФ

    11:01

    Массированная атака по Украине: РФ запустила 139 дронов, есть повреждения в 4 областяхФото

    10:50

    Бывшая Тищенко в стильном луке повалялась в снегу на дорогом курорте

    10:43

    Идеальная бюджетная закуска, которую разметут за 1 секунду: рецепт просто фантастика

    10:38

    Заставили врага отступать: аналитики подтвердили успех ВСУ в Курской области

    10:30

    Как правильно держать бокал с шампанским, вином или коньяком: правила этикетаВидео

    10:10

    "Киев не вернет оккупированные территории": Шольц "наехал" на Трампа из-за его корыстолюбия

    09:28

    Так РФ не атаковали давно: выбиты окна, разрушены крыши, объявлена ​​эвакуация

    09:01

    "Путин готовит россиян к экономическим трудностям": в ISW сказали, что он вынужден скрывать

    08:10

    Почему Орешник не приведет к капитуляции Украины?мнение

    Реклама
    07:52

    Российский дрон попал в дом в Сумах, вспыхнул пожар: деталиФото

    07:10

    Чем отличаются 2 девочки: только люди с умом детектива угадают за 10 секунд

    06:10

    Остапа понесло: как бредовые идеи Трампа воспринимают в миремнение

    05:57

    Гороскоп на завтра 9 февраля: Львам - счастливый день, Стрельцам - отдых

    05:00

    Какой сегодня праздник 8 февраля 2025 года: почему в этот день нельзя лечить зубы

    04:48

    Подушка станет белоснежной за 10 минут без стирки: понадобится одно домашнее средство

    04:35

    Как сказать "вопрос на засыпку" на украинском: лишь единицы дадут правильный ответВидео

    04:10

    С ними невозможно общаться: даты рождения настоящих энергетических вампировВидео

    04:00

    "Оставила престижную работу и ушла": Зибров сделал признание о жене Марине

    03:31

    Женская хитрость: зачем в СССР на ночь клали колготки в морозильную камеру

    Новости Украины
    Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
    Война с Россией
    Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
    Интересное
    Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Поздравления
    С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять