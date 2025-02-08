Лазер против "шахедов": стали известны детали о новом украинском оружии "Тризуб"

Сухаревский считает, что благодаря таким разработкам об украинцах на мировой арене перестанут думать только как об аграриях.

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Вадим Сухаревский / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала Pressing

Кратко:

Об оружии под названием "Тризуб" стало известно в конце 2024 года

Украина имеет шанс стать технологической страной

В Украине вскоре появится возможность сбивать российские ударные дроны типа "шахед" с помощью лазерных технологий, и это будет оружие украинского производства. Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский в интервью на Youtube-канале Pressing.

Говоря об оружии под названием "Тризуб", о котором стало известно в конце 2024 года, командующий отметил, что "мы смогли это сделать буквально за несколько месяцев".

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"Я сопровождаю этот проект для того, чтобы эффективно с помощью технологических решений могли сбивать "Шахеды", разведывательные дроны противника, обеспечить оборону стратегических объектов, мест нашего населения. Мы даем вектор производителям, военным фантазировать на эти все темы", - сказал Сухаревский.

Он пояснил, что это "рабочая штука", которая "прожигает металл" и "сбивает самолеты сейчас уже на испытаниях". Военный добавил, что скоро наряду с мобильными огневыми группами, "которые, как все привыкли, с пулеметами и тепловизорами сбивают "шахеды", "будет такая же машина, только уже с лазером".

Сухаревский считает, что благодаря таким разработкам об украинцах на мировой арене перестанут думать только как об аграриях.

"Что такое Украина на мировой арене? Подавляющее большинство людей в других странах скажет, что это аграрии. Масло, пшеница... Что Украина теперь? Аграрии остались. Но теперь у нас есть огромный шанс стать технологической страной и выйти из кармы крестьянина на уровень адекватного разумного хомосапиенса на мировой арене. И наши люди непревзойденные в этом плане", - отметил командующий Сил беспилотных систем.

Новости Украины - отечественные разработки

Как сообщал Главред, украинские волонтеры завершают испытания новой ракеты "Трембита", способной достичь Москвы. Ракета имеет низкую стоимость (15 тысяч долларов за единицу) и высокую мобильность, что позволяет эффективно истощать ПВО противника.

Также в декабре 2024 года в Украине началось серийное производство крылатой ракеты "Пекло" За три месяца изготовлено около 100 единиц. Ракета на 70% состоит из украинских компонентов, имеет инерциальное и GPS-наведение, а боевая часть весит около 50 кг.

Американские военные разрабатывают для ВСУ ракето-бомбу с головкой самонаведения Quicksink. Ожидаемая дальность применения нового оружия составит 463 километра.

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Что такое лазерное оружие Лазерное оружие - оружие, которое использует в качестве поражающего средства или элемента лазерные лучи. Прототипы лазерного оружия разрабатываются различными государствами и компаниями с 1960-70-х годов. Лазерное оружие, предназначенное для прямого уничтожения целей, создать довольно проблематично из-за большого количества энергии, необходимого для разрушения элементов конструкции или нарушения работоспособности внутренних радиоэлектронных систем цели. По этой же причине пока довольно проблематично создать лазерное оружие небольшого размера, ручное, в основном из-за больших размеров необходимых элементов питания, изготавливаемых на основе ныне существующих технологий. В связи с этим, основным направлением современных разработок лазерного оружия, предназначенного для прямого уничтожения целей, являются крупные мобильные и стационарные системы наземного, морского и воздушного базирования.

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