США создают для ВСУ мощную ракето-бомбу: в СМИ рассказали о секретной разработке

ВСУ получат оружие, способное поражать цели на расстоянии 463 км, рассказали в Defense Express.

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США разрабатывают для Украины мощную ракето-бомбу / Коллаж: Главред, фото: рендер от US Air Force

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США разрабатывают для ВСУ новую ракето-бомбу с дальностью поражения до 463 км

Ее планируют оснастить головкой самонаведения Quicksink

Ракето-бомба сможет поражать наземные и морские объекты

Американские военные разрабатывают для ВСУ ракето-бомбу с головкой самонаведения Quicksink. Ожидаемая дальность применения нового оружия составит 463 километра. Об этом сообщило издание Defense Express.

Как отметили аналитики издания, проект является засекреченным. Однако известно, что в рамках программы ERAM ракето-бомбу планируют оснастить головкой самонаведения Quicksink. Она позволит ВСУ эффективно уничтожать как наземные, так и морские цели, в частности корабли.

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О программе ERAM впервые официально стало известно в июле 2024 года, хотя контракт на разработку ракето-бомбы подписали еще в январе 2023 года. Производство нового оружия планируют запустить к 2026 году, а объем производства составит 1000 единиц в год. В проекте, кроме США, участвуют Украина, Дания и Нидерланды.

По данным The War Zone, проект ERAM уже достиг этапа выбора системы наведения, которая сможет работать без GPS-навигации. Именно здесь появилось предложение интегрировать Quicksink - головку самонаведения, которая комбинирует радиолокационные и инфракрасные системы. Quicksink ранее успешно прошла испытания на бомбе GBU-31/B JDAM, продемонстрировав устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы на финальном этапе полета.

В настоящее время стоимость Quicksink составляет $200 тысяч за единицу, но ВВС США надеются снизить ее до $50 тысяч в процессе доработки. В будущем планируется адаптация этой системы наведения не только для ERAM, но и для других типов авиационных боеприпасов.

Новости Украины - отечественные разработки

Как сообщал Главред, украинские волонтеры завершают испытания новой ракеты "Трембита", способной достичь Москвы. Ракета имеет низкую стоимость (15 тысяч долларов за единицу) и высокую мобильность, что позволяет эффективно истощать ПВО противника.

Также в декабре 2024 года в Украине началось серийное производство крылатой ракеты "Пекло" За три месяца изготовлено около 100 единиц. Ракета на 70% состоит из украинских компонентов, имеет инерциальное и GPS-наведение, а боевая часть весит около 50 кг.

Кроме этого, в ночь на 21 января ВСУ нанесли удар по военным объектам в РФ с помощью дальнобойных дронов-камикадзе "Колдун-В". Этот БПЛА имеет дальность полета до 700 км и боевую часть массой 20 кг.

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