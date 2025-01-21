Смоленский авиазавод атаковал 'Колдун-В': в СМИ рассказали о таинственном оружии

БПЛА "Колдун-В" может создавать психологический эффект во время ударов по российским объектам, отметили в Defence Express.

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ВСУ атаковали Смоленский авиазавод дронами-камикадзе / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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ВСУ могли ударить по Смоленскому авиационному заводу БПЛА "Колдун-В"

Один из дронов сбила российская ПВО, другой ударил по производственному корпусу завода

"Колдун-В", вероятно, имеет комбинированную боевую часть

В ночь на 21 января ВСУ совершили атаку на военные цели на территории страны-агрессора с помощью дальнобойных БПЛА-камикадзе. Для удара по Смоленскому авиационному заводу, вероятно, использовали дрон-камикадзе "Колдун-В". Об этом пишет Defence Express.

БПЛА "Колдун-В" имеет дальность полета до 700 км. Масса боевой части дрона составляет 20 кг. Как отметили аналитики, российские Shahed-131 имеют похожую массу боевой части, но применяются реже.

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"Похоже на то, что по мнению тех же россиян "Колдун-В" имеет комбинированную боевую часть, масса которой может быть больше 20 килограммов, а ее составляющие - размещены в различных элементах фюзеляжа беспилотника. Это в свою очередь может создавать и психологический эффект при применении таких БПЛА для ударов по вражеским военным целям", - добавили аналитики.

Хотя точные результаты удара пока неизвестны, видеоматериалы указывают на то, что один из украинских дронов сбил российский комплекс ПВО "Панцирь", а другой успешно ударил по производственному корпусу завода. Отметим, что в октябре 2023 года ВСУ уже били по этому объекту российского ВПК.

Смоленский авиационный завод специализируется на производстве и модернизации военных самолетов, в частности Су-25, а также выпускает ракеты Х-59 и беспилотные летательные аппараты. Согласно данным The Military Balance 2024, на начало прошлого года Россия имела на вооружении 40 Су-25 в базовой версии, около 110 модернизированных Су-25СМ/СМ3 и 15 учебно-боевых Су-25УБ.

Удары по объектам РФ - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 21 января Силы обороны Украины атаковали несколько важных объектов на территории России. ВСУ второй раз за неделю ударили по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области, где горят резервуары с горюче-смазочными материалами. Также атаковали Смоленский авиационный завод, который занимается производством и модернизацией боевых самолетов.

Также в ночь на 21 января беспилотники атаковали Смоленский авиационный завод в России, который занимается производством и модернизацией самолетов, в частности Су-25. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко подтвердил атаку и отметил, что удары по заводу ослабляют способность России поддерживать свою авиацию.

Кроме этого, в ночь на 20 января серия взрывов прогремела в Казани и Рязанской области России. Беспилотники атаковали аэродром "Дягилево" и объекты Казанского авиационного завода.

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