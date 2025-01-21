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Беспилотники атаковали Смоленский авиазавод: чем он важен для РФ

Марина Фурман
21 января 2025, 09:12
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Под атакой ударных беспилотников оказался ценный объект для российских оккупантов.
удар по Смоленску
В российском Смоленске раздавались взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Кратко:

  • Дроны ударили по Смоленскому авиационному заводу
  • Завод производит и модернизирует военные самолеты
  • В Минобороны традиционно отчитались о работе ПВО

В ночь на 21 января, беспилотники атаковали Смоленский авиационный завод в России. Удар подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram.

Коваленко уточнил, что авиационный завод участвует в производстве и модернизации самолетов военного назначения, в частности штурмовиков Су-25.

видео дня

Также на объекте ремонтируют и обслуживают авиационную технику, что дает возможность России поддерживать в рабочем состоянии старые самолеты.

"Этот завод тесно связан с другими предприятиями оборонного комплекса РФ, поставляя компоненты или участвуя в кооперации для создания современных авиационных систем", - написал Коваленко.

Он подчеркнул, что каждый удар по ценному заводу будет разрушать способность России поддерживать собственную авиацию в боеспособном состоянии.

Тем временем в Минобороны РФ традиционно заявили о работе ПВО и озвучили количество сбитых целей.

"22 - над территорией Брянской области, 12 - над территорией Ростовской области, 10 - над территорией Смоленской области, 6 БПЛА - над территорией Воронежской области, 4 - над территорией Саратовской области и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

Удар по Смоленскому авиационному заводу - смотрите видео:

Беспилотники атаковали Смоленский авиазавод: чем он важен для РФ

Удары по РФ - последние новости

Как писал Главред, российский Смоленск под массированной атакой дронов, начался пожар в многоэтажном доме и на заводе. Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что российская ПВО пытается отразить атаку беспилотников. Известно, что один из дронов упал на крышу жилого дома, другие поразили ценный объект в РФ.

В ночь на 20 января серия взрывов всколыхнула Казань и Рязанскую область России. Беспилотники атаковали аэродром "Дягилево" и объекты Казанского авиационного завода. СМИ сообщали, что удар БпЛА мог прийтись на авиационный технический колледж или топливные резервуары, расположенные рядом.

18 января Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими частями Сил обороны успешно поразили важную точку для армии оккупантов. В сообщении Генштаба ВСУ говорилось, что под удар попала база "Роснефти", которая находится в Калужской области России.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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