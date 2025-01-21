Пылает дом и авиазавод: Смоленск под массированной атакой дронов

Российский Смоленск под массированной атакой дронов. В результате этого начался пожар в многоэтажном доме и на заводе. Фото и видео уже разлетелись в Сети.
В городе и области прозвучала серия взрывов. Местные паблики сообщают о работе ПВО. Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что российская ПВО пытается отразить атаку беспилотных летальных аппаратов.
По данным ВЧК-ОГПУ, один из дронов упал на крышу жилого дома. В результате этого начался сильный пожар. На фото, распространенных в Сети видно, что огонь охватил сразу несколько этажей.
Позже стало известно о том, что под атакой также оказался Смоленский авиационный завод. Спустя время пламя разбушевалось, а пожар усилился.
Смотрите видео об атаке дронов на Смоленск:
Удары по территории России - последние новости
Напомним, как сообщал Главред 18 января, нефтебаза "Лискинская" в Воронежской области России пылала аж три дня.
Это еще раз подтверждает, что ВСУ перешли к новой тактике массированных ударов. Залпы по агрессорам имеют серьезное влияние на формирование оккупантами новых резервов для фронта.
По данным Defence Express, РФ не может производить новые Ту-160 и Ту-22М3. Дело в том, что ВСУ нанесли удар по Казанскому авиазаводу.
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