Чрезвычайное положение в РФ: после попадания ВСУ третий день горит важный объект

По сети распространяются кадры, как пламя охватывает территорию объекта.

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Третий день горит нефтебаза "Лискинская" после удара / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

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Украинские дроны уничтожили нефтебазу "Роснефти" - пожары третий день подряд

Как украинские защитники поразили нефтебазу

Нефтебаза "Лискинская" в Воронежской области России уже третий день подряд пылает после атаки украинских защитников. Инцидент произошел 16 января и спровоцировал масштабный пожар, который продолжается до сих пор, сообщает издание Astra.

В сети очевидцы публикуют видео, на которых видно, как пламя охватывает территорию объекта. В Лескинском районе объявили чрезвычайное положение из-за ситуации.

видео дня

По информации Генштаба ВСУ, в ночь на 16 января Силы специальных операций совместно с другими подразделениями нанесли удар по нефтебазе с помощью по меньшей мере трех ударных дронов.

НПЗ в России / Главред

Объект относится к структуре "Роснефти". Поражение вызвало значительные повреждения и масштабный пожар.

Удары по территории России - что известно

Как сообщал Главред, сегодня ночью ВСУ поразили ценный объект. Атакована, по данным Генштаба, нефтебаза российских оккупантов в Калужской области.

Предприятие охватил масштабный пожар. Так, по сети ширятся кадры, как над базой вздымается гигантский огонь и клубы дыма.

Уже ни для кого не секрет, что ВСУ перешли к новой тактике массированных ударов. Залпы по агрессорам имеют серьезное влияние на формирование оккупантами новых резервов для фронта.

Больше важных новостей:

Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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