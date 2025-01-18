Чрезвычайное положение в РФ: после попадания ВСУ третий день горит важный объект

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- Украинские дроны уничтожили нефтебазу "Роснефти" - пожары третий день подряд
- Как украинские защитники поразили нефтебазу
Нефтебаза "Лискинская" в Воронежской области России уже третий день подряд пылает после атаки украинских защитников. Инцидент произошел 16 января и спровоцировал масштабный пожар, который продолжается до сих пор, сообщает издание Astra.
В сети очевидцы публикуют видео, на которых видно, как пламя охватывает территорию объекта. В Лескинском районе объявили чрезвычайное положение из-за ситуации.
По информации Генштаба ВСУ, в ночь на 16 января Силы специальных операций совместно с другими подразделениями нанесли удар по нефтебазе с помощью по меньшей мере трех ударных дронов.
Объект относится к структуре "Роснефти". Поражение вызвало значительные повреждения и масштабный пожар.
Удары по территории России - что известно
Как сообщал Главред, сегодня ночью ВСУ поразили ценный объект. Атакована, по данным Генштаба, нефтебаза российских оккупантов в Калужской области.
Предприятие охватил масштабный пожар. Так, по сети ширятся кадры, как над базой вздымается гигантский огонь и клубы дыма.
Уже ни для кого не секрет, что ВСУ перешли к новой тактике массированных ударов. Залпы по агрессорам имеют серьезное влияние на формирование оккупантами новых резервов для фронта.
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Удары по России
Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.
После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.
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