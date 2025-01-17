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Гигантский огонь и клубы дыма: дроны атаковали нефтебазу в Калужской области РФ

Руслана Заклинская
17 января 2025, 23:50
137
Предприятие охватил масштабный пожар, в небо поднимаются клубы дыма.
Гигантский огонь и клубы дыма: дроны атаковали нефтебазу в Калужской области РФ
В Калужской области горит нефтебаза после атаки БПЛА / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Главред:

  • БпЛА атаковали нефтебазу в Калужской области РФ
  • Российский губернатор подтвердил "вспышку" на предприятии
  • Вероятно, атаковали нефтебазу АО "Калуганефтепродукт"

Вечером пятницы, 17 января, неизвестные беспилотники атаковали РФ. В результате атаки произошел пожар на нефтебазе в городе Людиново Калужской области. Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

Около 21:00 над городом было слышно несколько взрывов, после чего начался пожар в районе нефтебазы. Губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил "вспышку" на территории предприятия.

видео дня

Согласно предварительной информации местных властей, пострадавших нет. На месте работает оперативная группа и спасатели.

Видео с моментом "прилета" и пожара быстро распространилось в Сети. На кадрах видно, как большое пламя и густые клубы дыма поднимаются в небо на территории предприятия.

Также слышен голос очевидца, который говорит: "Попали все-таки".

Смотрите видео пожара на российской нефтебазе:

"Неизвестные БПЛА атакуют Россию", - лаконично прокомментировал события в РФ руководитель ЦПД при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Очевидно, речь идет о нефтебазе АО "Калуганефтепродукт", обеспечивающей потребности российской армии. Известно, что предприятие ранее уже становилось мишенью для атак дронов.

Отметим, что город Людиново расположен почти в 180 км от границы с Украиной.

Атаки по российским нефтебазам - последние новости

Напомним, в ночь на 16 января ВСУ успешно атаковали нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области России. По данным Генштаба, по меньшей мере три ударных дрона попали в цель и вызвали масштабный пожар.

Также на нефтебазе в Энгельсе уничтожен большой запас топлива для стратегических бомбардировщиков, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Он отметил, что удары по аэродромам и системам обеспечения нейтрализуют авиаудары РФ.

Как сообщал Главред, уничтожение российских нефтяных резервов ослабляет логистические возможности армии РФ, поскольку горючее является ключевым ресурсом на поле боя. Военный эксперт Валерий Рябых отметил, что Украина совершенствует тактику глубоких ударов, используя разнообразные средства,

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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