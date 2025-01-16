Россия не может противостоять ударам ВСУ по нефтебазам РФ - Defense Express

Удары ВСУ становятся многослойными, включая применение разнообразных средств.

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РФ не может противостоять атакам ВСУ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Украина совершенствует удары вглубь территории РФ

Какие цели уничтожают ВСУ в России

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых прокомментировал уничтожение российских нефтяных резервов.

"Силы обороны Украины продолжают свою деятельность по уменьшению боевого потенциала противника. Одним из направлений является уничтожение возможностей логистического обеспечения войск, в частности горючего, которое является жизненно важным ресурсом для армии на поле боя. Судя по динамике, сейчас у россиян все меньше средств для противостояния таким ударам со стороны Сил обороны. Это может свидетельствовать о дальнейших растущих возможностях для Украины на поле боя", - отметил Рябых для "Еспресо". видео дня

Силы обороны Украины с каждым последующим разом совершенствуют удары вглубь территории РФ, отметил военный эксперт.

"Удары становятся многослойными, включая применение различных средств. Во время каждого такого удара Силы обороны отшлифовывают тактику, проверяют новые маршруты. Это все учитывается для того, чтобы следующие удары были еще более эффективными", - добавил он.

Что известно о ракетах украинского производства / Инфографика: Главред

Взрывы в России - последние новости

Напомним, как ранее сообщил Главред, что РФ всю ночь содрогалась от взрывов. В ночь на 10 января 2025 года неизвестные дроны совершили атаки на по меньшей мере пять регионов России. В частности, сообщается о взрывах в Ленинградской области, где пожар зафиксировали в промышленной зоне города Гатчина.

Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Воронежской области РФ. В ночь на 16 января 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны успешно поразили нефтебазу "Лискинская", что в Воронежской области страны-агрессора России.

Стало известно, что ВСУ перешли к новой тактике массированных ударов. Военные перешли к массированным ударам, что давно предполагалось новой стратегией. Для этого готовились все силы и средства - дальнобойные беспилотные летательные аппараты, беспилотники баллистического типа, ракеты и прочее.

Владимир Зеленский пообещал ответ РФ за атаку по Киеву. Известно, что 16 января, РФ атаковала Киев дронами во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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