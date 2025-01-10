1600 м² охвачено огнем: РФ всю ночь содрогалась от взрывов - где пылает

Сильной атаке подверглись сразу несколько населенных пунктов России.

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Взрывы прогремели в РФ, пылает промзона в Гатчине Ленинградской области / Коллаж: Главред, фото: @bazabazon

О чем речь:

В пяти регионах России прогремели взрывы

После атаки в Ленинградской области зафиксировано возгорание на площади 1,6 тысячи квадратных метров

В ночь на 10 января 2025 года неизвестные дроны совершили атаки на по меньшей мере пять регионов России. В нескольких из них зафиксированы пожары.

Об этом сообщает Главред, ссылаясь на информацию из российских Telegram-каналов.

видео дня

В частности, сообщается о взрывах в Ленинградской области, где пожар зафиксировали в промышленной зоне города Гатчина. По словам очевидцев, после взрывов в районе улицы Индустриальной появился большой столб дыма. МЧС сообщило о возгорании на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет.

Взрывы в РФ / фото: тг-канал Главред

Еще одним пострадавшим регионом стала Ростовская область. По данным местных источников, атаке подверглись несколько населенных пунктов. Одним из таких стал завод "ПластФактор" в селе Крым, где, вероятно, был удар беспилотника. В соцсетях появились видео с места происшествия.

Также атаке подвергся Краснодарский край. На видео из соцсетей видно, как дрон наносит удар по объекту, который, по словам автора, принадлежит артиллерийской бригаде ВС РФ.

Минобороны РФ заявило, что ПВО якобы сбила 40 дронов, из которых 16 - в Ростовской области.

Карта расположения российских НПЗ – инфографика / Главред

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 8 января в Энгельсе прогремели взрывы из-за атаки дронов. В результате сообщили о сильном пожаре в районе нефтебазы.

Впоследствии стало известно, что в России ввели режим чрезвычайной ситуации из-за удара Украины. Дело в том, что в результате ударов по нефтебазе в Энгельсе загорелся еще один резервуар.

Кроме этого, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также раскрыл детали удара. Было подтверждено - атакована база хранения нефтепродуктов РФ "Комбинат Кристалл".

Больше новостей об атаках на РФ:

Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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