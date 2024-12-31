Нашествие дронов с воздуха и моря: Крым содрогнулся от мощных взрывов - детали

О чем речь:
- Надводные беспилотники нацелились на бухты Севастополя
- ПВО сбивает беспилотники над Черным морем
В понедельник вечером в оккупированном Севастополе прогремели взрывы, которые, по словам оккупантов, были следствием атаки беспилотников - как воздушных, так и морских.
Об этом заявил так называемый "губернатор" города Михаил Розважаев и сообщили крымские паблики.
По словам Розважаева, средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа над Черным морем. Он призвал жителей сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах, поскольку атака произошла на большой высоте и далеко от города.
Тем временем крымские паблики сообщили, что из района бухты Омега российская ПВО выпустила ракеты в сторону Фиолента, зафиксировано два запуска.
Позже стало известно, что взрывы прозвучали в Камышовой и Казачьей бухтах. Также появились сообщения о "громких взрывах с моря", которые связывают с атакой морских дронов.
По словам Розважаева, один из надводных дронов якобы был уничтожен ПВО, а также сбито несколько украинских дронов над городом.
Около часа ночи паблик "Крымский ветер" опубликовал фото взрыва в акватории Севастополя. Сообщается, что российская авиация подняла вертолеты в районе от Качи до Севастополя.
В 2:30 в Севастополе снова раздались мощные взрывы.
Взрывы в Крыму - последние новости
Как писал Главред, 11 декабря Крым всколыхнули мощные взрывы. Работала ПВО, в воздух подняли вертолеты из-за атаки дронов.
Также не так давно в Крыму дрон поразил корабль, который РФ захватила в 2014 году. Отмечается, что дрон влетел в борт судна "Федор Урюпин". Удар пришелся выше ватерлинии, судно не затонуло, но ущерб нанесен.
Более того, из-за возможных ударов ВСУ армия РФ в Крыму прячет технику в старых складах. Армия РФ использует старые склады для хранения техники и боеприпасов, сообщают партизаны.
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Атаки ВСУ на Крым
С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе.
По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.
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