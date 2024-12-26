В Крыму дрон поразил корабль, который РФ захватила в 2014 году - что известно

Главное:
- В Крыму дрон влетел в борт судна "Федор Урюпин"
- Судно было захвачено Россией у Украины в 2014 году
- В последнее время корабль не используется
В Крыму дрон поразил корабль "Федор Урюпин", захваченный страной-агрессором Россией у Украины в 2014 году. Инцидент случился 23 декабря, но о нем стало известно только сейчас. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".
"В бухте возле поселка Черноморское в Крыму беспилотник поразил судно. Произошло это в понедельник, 23 декабря, около 17.00", - говорится в сообщении.видео дня
Отмечается, что дрон влетел в борт судна "Федор Урюпин". Удар пришелся выше ватерлинии, судно не затонуло, но ущерб нанесен.
Стоит добавить, что судно "Федор Урюпин" построено в 2010 году, было захвачено у Украины в 2014 году во время оккупации Крыма. По словам источника "Крымского ветра", в последнее время корабль не используется.
Кроме того, судно "Федор Урюпин" согласно базе Marinetraffic имеет российский флаг, но владельцем указано украинское ГАО "Черноморнефтегаз".
Аварии на кораблях РФ - что известно
Как сообщал Главред, 24 декабря российское судно Ursa Major, которое транспортировало стратегический груз, затонуло в Средиземном море после взрыва в машинном отделении.
Обозреватель Forbes Дэвид Акс заявил, что потеря 13 000-тонного судна ударит по российской компании "Оборонлогистика", а также повлияет на судостроительную отрасль РФ.
Кроме того, ночью, 29 ноября, в порту Туапсе раздавались взрывы. Там наблюдали задымление. В сети предполагают, что там мог быть поражен большой десантный корабль РФ.
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Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага
Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ.
В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже находится под контролем Украины, в том числе газодобывающие платформы.
В феврале 2024 года в разведке Великобритании заявили, что успешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря.
Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно затруднена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.
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