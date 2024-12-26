В Крыму дрон поразил корабль, который РФ захватила в 2014 году - что известно

Удар пришелся выше ватерлинии, судно не затонуло.

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Дрон поразил корабль РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/Crimeanwind

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В Крыму дрон влетел в борт судна "Федор Урюпин"

Судно было захвачено Россией у Украины в 2014 году

В последнее время корабль не используется

В Крыму дрон поразил корабль "Федор Урюпин", захваченный страной-агрессором Россией у Украины в 2014 году. Инцидент случился 23 декабря, но о нем стало известно только сейчас. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

"В бухте возле поселка Черноморское в Крыму беспилотник поразил судно. Произошло это в понедельник, 23 декабря, около 17.00", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что дрон влетел в борт судна "Федор Урюпин". Удар пришелся выше ватерлинии, судно не затонуло, но ущерб нанесен.

Стоит добавить, что судно "Федор Урюпин" построено в 2010 году, было захвачено у Украины в 2014 году во время оккупации Крыма. По словам источника "Крымского ветра", в последнее время корабль не используется.

Кроме того, судно "Федор Урюпин" согласно базе Marinetraffic имеет российский флаг, но владельцем указано украинское ГАО "Черноморнефтегаз".

Аварии на кораблях РФ - что известно

Как сообщал Главред, 24 декабря российское судно Ursa Major, которое транспортировало стратегический груз, затонуло в Средиземном море после взрыва в машинном отделении.

Обозреватель Forbes Дэвид Акс заявил, что потеря 13 000-тонного судна ударит по российской компании "Оборонлогистика", а также повлияет на судостроительную отрасль РФ.

Кроме того, ночью, 29 ноября, в порту Туапсе раздавались взрывы. Там наблюдали задымление. В сети предполагают, что там мог быть поражен большой десантный корабль РФ.

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