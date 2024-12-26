Угроза для арктической торговли РФ: чем грозит России потеря судна "Урса Майор"

Потеря Ursa Major ударит по российской компании "Оборонлогистика", а также повлияет на судостроительную отрасль РФ.

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Судно Ursa Major затонуло / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, скриншот

Кратко:

Россия потеряла уникальный корабль

Названа возможная причина катастрофы

Возле берегов Испании затонуло российское судно Ursa Major. Этот инцидент будет означать для Кремля потерю уникального корабля, задействованного в военной логистике РФ. Об этом заявил обозреватель Forbes Дэвид Акс.

Он отмечает, что потеря 13 000-тонного судна ударит по российской компании "Оборонлогистика", а также повлияет на судостроительную отрасль РФ. Также особым преимуществом транспортного средства было наличие накатных рамп и вертикальные краны для загрузки.

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"Именно судно "Урса Майор" поддерживало российский гарнизон в Сирии, а затем оказалось под угрозой из-за падения старого режима в этой стране. Однако, как сообщают, само судно выполняло другую задачу", - пишет Акс.

Журналист отмечает, что корабль вышел из Санкт-Петербурга в дальневосточный город Владивосток 16 декабря вместе вспомогательным российским кораблем "Спарта" и корветом российского флота "Сообразительный".

Один из фрегатов Королевского флота Великобритании наблюдал проход судна в Средиземное море, как и патрульный корабль португальских ВВС. Что больше всего бросается в глаза сразу, так это груз корабля. Два больших грузовых крана и пара специальных люков для атомного ледокола были основным грузом, который перевозило судно "Урса Майор".

"Громоздкие краны, возможно, сделали судно перегруженным, и это потенциально могло стать причиной катастрофы", — считает Акс.

"Вместе с судном на дно ушли краны, предназначенные для Владивостокского терминала, и люксовые люки для ледоколов, Задачей "Урса Майор" на Дальнем Востоке было выполнение государственных задач по "развитию портовой инфраструктуры и Северного морского пути", которые сейчас, очевидно, сорваны", - процитировало издание россиского блогера.

Судно Ursa Major затонуло - что известно

Как сообщал Главред, 24 декабря российское судно Ursa Major, которое транспортировало стратегический груз, затонуло в Средиземном море после взрыва в машинном отделении.

Судно остановилось около 19:25 по киевскому времени. К нему сразу подошло испанское спасательное судно SALVAMAR DRACO SAR, однако после взрыва система AIS Ursa Major перестала работать. Около полуночи судно затонуло.

Экипаж Ursa Major эвакуировали в порт Картахена. 14 членов экипажа удалось спасти, двое пропали без вести.

Ранее ГУР сообщало о технических неисправностях на Ursa Major, в частности о поломке главной топливной трубки.

Компания-владелец судна "Оборонлогистика" заявила, что перед затоплением "с правого борта произошли три взрыва". Компания назвала это терактом.

Мониторинговая группа "Крымский ветер" завила, что на борту судна, вероятно, находился стратегический груз - два 45-тонных люка ядерного реактора для ледокола проекта 10510 "Лидер".

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Кто такой Дэвид Акс Дэвид Акс (англ. David Axe) — американский военный корреспондент, блогер и автор графических романов. В 2007 году Акс основал сайт "War Is Boring" как веб-комикс, а позже превратил его в новостной блог. С 2020 года Акс работает военным корреспондентом в журнале Forbes.

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