Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Угроза для арктической торговли РФ: чем грозит России потеря судна "Урса Майор"

Анна Ярославская
26 декабря 2024, 09:47
481
Потеря Ursa Major ударит по российской компании "Оборонлогистика", а также повлияет на судостроительную отрасль РФ.
Судно Ursa Major / Урса Майор
Судно Ursa Major затонуло / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, скриншот

Кратко:

  • Россия потеряла уникальный корабль
  • Названа возможная причина катастрофы

Возле берегов Испании затонуло российское судно Ursa Major. Этот инцидент будет означать для Кремля потерю уникального корабля, задействованного в военной логистике РФ. Об этом заявил обозреватель Forbes Дэвид Акс.

Он отмечает, что потеря 13 000-тонного судна ударит по российской компании "Оборонлогистика", а также повлияет на судостроительную отрасль РФ. Также особым преимуществом транспортного средства было наличие накатных рамп и вертикальные краны для загрузки.

видео дня

"Именно судно "Урса Майор" поддерживало российский гарнизон в Сирии, а затем оказалось под угрозой из-за падения старого режима в этой стране. Однако, как сообщают, само судно выполняло другую задачу", - пишет Акс.

Журналист отмечает, что корабль вышел из Санкт-Петербурга в дальневосточный город Владивосток 16 декабря вместе вспомогательным российским кораблем "Спарта" и корветом российского флота "Сообразительный".

Один из фрегатов Королевского флота Великобритании наблюдал проход судна в Средиземное море, как и патрульный корабль португальских ВВС. Что больше всего бросается в глаза сразу, так это груз корабля. Два больших грузовых крана и пара специальных люков для атомного ледокола были основным грузом, который перевозило судно "Урса Майор".

"Громоздкие краны, возможно, сделали судно перегруженным, и это потенциально могло стать причиной катастрофы", — считает Акс.

"Вместе с судном на дно ушли краны, предназначенные для Владивостокского терминала, и люксовые люки для ледоколов, Задачей "Урса Майор" на Дальнем Востоке было выполнение государственных задач по "развитию портовой инфраструктуры и Северного морского пути", которые сейчас, очевидно, сорваны", - процитировало издание россиского блогера.

Судно Ursa Major затонуло - что известно

Как сообщал Главред, 24 декабря российское судно Ursa Major, которое транспортировало стратегический груз, затонуло в Средиземном море после взрыва в машинном отделении.

Судно остановилось около 19:25 по киевскому времени. К нему сразу подошло испанское спасательное судно SALVAMAR DRACO SAR, однако после взрыва система AIS Ursa Major перестала работать. Около полуночи судно затонуло.

Экипаж Ursa Major эвакуировали в порт Картахена. 14 членов экипажа удалось спасти, двое пропали без вести.

Ранее ГУР сообщало о технических неисправностях на Ursa Major, в частности о поломке главной топливной трубки.

Компания-владелец судна "Оборонлогистика" заявила, что перед затоплением "с правого борта произошли три взрыва". Компания назвала это терактом.

Мониторинговая группа "Крымский ветер" завила, что на борту судна, вероятно, находился стратегический груз - два 45-тонных люка ядерного реактора для ледокола проекта 10510 "Лидер".

Другие новости:

Кто такой Дэвид Акс

Дэвид Акс (англ. David Axe) — американский военный корреспондент, блогер и автор графических романов.

В 2007 году Акс основал сайт "War Is Boring" как веб-комикс, а позже превратил его в новостной блог. С 2020 года Акс работает военным корреспондентом в журнале Forbes.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Российское судно
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Ситуация сложная: россияне хотят захватить Купянск и окружить ВСУ - подробности

Ситуация сложная: россияне хотят захватить Купянск и окружить ВСУ - подробности

10:37Украина
Потеряли половину бронетехники: в ISW сказали, что может повлиять на темпы атак армии РФ

Потеряли половину бронетехники: в ISW сказали, что может повлиять на темпы атак армии РФ

10:27Украина
В одной области Украины введены экстренные отключения света - все подробности

В одной области Украины введены экстренные отключения света - все подробности

09:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине ожидается рекордное снижение температуры: синоптики дали неожиданный прогноз

В Украине ожидается рекордное снижение температуры: синоптики дали неожиданный прогноз

Им крупно повезет: 4 знака зодиака, которые станут счастливчиками 2025 года

Им крупно повезет: 4 знака зодиака, которые станут счастливчиками 2025 года

Анна Седокова нарушила молчание после госпитализации

Анна Седокова нарушила молчание после госпитализации

"Я что, слюнявчик": дочь Киркорова рассказала, как ее наказывает папочка-Филипп

"Я что, слюнявчик": дочь Киркорова рассказала, как ее наказывает папочка-Филипп

"Нет ничего, что тебе не покорится": Седокова в "приcтупе" любви обратилась к покойному мужу

"Нет ничего, что тебе не покорится": Седокова в "приcтупе" любви обратилась к покойному мужу

Последние новости

11:12

После отмены военного положения Украину ждет проблема: демограф сказала, в чем дело

10:51

Сияющая Кейт Миддлтон появилась на публике

10:37

Ситуация сложная: россияне хотят захватить Купянск и окружить ВСУ - подробности

10:27

Китайский гороскоп на завтра 27 декабря: Петухам - истощение, Крысам - тревога

10:27

Потеряли половину бронетехники: в ISW сказали, что может повлиять на темпы атак армии РФ

Прогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФПрогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФ
09:47

Угроза для арктической торговли РФ: чем грозит России потеря судна "Урса Майор"

09:40

Копия мамы: Слава Каминская поразила снимком повзрослевшей дочери

09:33

В одной области Украины введены экстренные отключения света - все подробности

09:03

Атака дронов в Воронежской области: целью мог стать военный аэродром РФ

Реклама
09:00

ВПЛ под ударом и лазейка для россиян: чем опасен закон о множественном гражданстве

08:15

Враг пользуется условиями и меняет тактику: известна главная задача россиян

08:11

США будут претендовать на три территории: Трамп раскрыл свои экспансионистские планы

08:10

Как Азербайджан ответит РФ за удар по самолетумнение

07:49

"Сначала увидела животик": предательницу Ани Лорак заподозрили в беременности

06:56

После атаки РФ на Украину на Рождество Байден дал важное распоряжение Пентагону

06:10

Кто сбил самолет в Казахстане?мнение

05:59

Начнется "черная полоса": 4 знака зодиака, которые станут неудачниками 2025 годаВидео

05:30

Страна под атакой затяжной магнитной бури: когда закончится сильный шторм

05:00

Какой сегодня праздник 26 декабря 2024 года: что запрещено делать после Рождества

04:31

Год побед, перемен и прогресса: астролог рассказал, как достичь успеха в 2025-мВидео

Реклама
04:01

"Этого недостаточно": Жорин резко прокомментировал тему демобилизации

03:31

Будет ли массированный ракетный удар на Новый год: аналитик поделился прогнозом

01:56

Гороскоп на завтра 27 декабря: Девам - неожиданная прибыль, Весам - большая удача

01:30

Старшая дочь путиниста Петросяна хочет поймать Брухунову на лжи

01:14

"Военным надо дать отдохнуть": в Раде сделали заявление о демобилизации

00:48

Собор Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать 26 декабря

00:42

Арсен Мирзоян откровенно ответил, готов ли пойти на фронт

00:01

Красная лампочка в гирлянде имеет важную функцию: Сеть "взорвал" лайфхакВидео

25 декабря, среда
23:23

Оружие, изготовленное в полевых условиях: в ВСУ сказали, что сдерживает линию фронта

23:13

Изнуренный Остапчук признался, как третий ребенок изменил его жизнь

23:06

Украина может готовить что-то "интересное" для РФ: прогноз эксперта на 2025 год

22:34

"Я что, слюнявчик": дочь Киркорова рассказала, как ее наказывает папочка-Филипп

22:09

"Нет ничего, что тебе не покорится": Седокова в "приcтупе" любви обратилась к покойному мужу

22:01

Прорыв к Курахово: оккупанты атакуют ВСУ "как тараканы" - DeepState

21:49

Бронирование от мобилизации продлят автоматически, но не всем: объяснение Минобороны

21:34

Авиакатастрофа в Казахстане: РФ сама сбила пассажирский самолет

21:30

Наталка Денисенко рассказала про сложную операцию мужа-военного

20:51

Оборонная промышленность врага под ударом: дроны атаковали важный объект в РФ

20:40

Пугачева в прикольном свитере с дочкой показалась под елкой

20:31

"На Украину жестоко напали": спецпредставитель Трампа отреагировал на атаку РФ

Реклама
20:29

Им крупно повезет: 4 знака зодиака, которые станут счастливчиками 2025 годаВидео

20:09

Вышла на связь, но молчание не нарушила: София Ротару вернулась в Сеть

19:30

Украину атакует похолодание: в каких регионах будет снег, а где будет лить дождь

19:14

Затянуть Лукашенко в войну: Путин убавил давление на Беларусь, в чем причина - Латушко

19:10

РФ проводит разведку боем: в ВСУ рассказали, готовит ли враг наступление на Херсон

19:10

Рождественский террор: что устроил Путин?мнение

19:06

Порошенко пиарился на ВСУ в рубашке за $4300, хотя на эти средства мог бы купить дронов - Иванов

18:57

Жена Лесика рассказала, что сейчас происходит с артистом после остановки сердца

18:15

Морские дроны СБУ помогают "держать на плаву" украинскую экономику, - эксперт

17:54

Что ждет украинскую экономику в 2025 году: что может изменить ТрампЭксклюзив

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять