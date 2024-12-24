Российское судно со стратегическим грузом затонуло после взрыва: детали

Ранее ГУР сообщало о технических неисправностях на Ursa Major.

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Затонуло российское судно / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/Crimeanwind

Кратко:

В Средиземном море затонуло российское судно Ursa Major

Экипаж Ursa Major эвакуировали в порт Картахена

На борту судна находился стратегический груз

Российское судно Ursa Major, которое транспортировало стратегический груз, затонуло в Средиземном море после взрыва в машинном отделении. Об этом сообщает "Крымский ветер".

Отмечается, что судно остановилось около 19:25 по Киевскому времени. К нему сразу подошло испанское спасательное судно SALVAMAR DRACO SAR, однако после взрыва система AIS Ursa Major перестала работать.

видео дня

Около полуночи судно затонуло. К месту аварии было направлено судно CLARA CAMPOAMOR для сбора разлитых нефтепродуктов. Экипаж Ursa Major эвакуировали в порт Картахена.

Как напомнил "Крымский ветер", ранее ГУР сообщало о технических неисправностях на Ursa Major, в частности о поломке главной топливной трубки. Несмотря на предположение, что судно направлялось в Сирию для эвакуации российской техники, выяснилось, что его курс был на Владивосток.

Мониторинговая группа завила, что на борту находился стратегический груз - два 45-тонных люка ядерного реактора для ледокола проекта 10510 "Лидер".

Отмечается, что эти детали, покрытые синим брезентом, заметили на фото. Их потеря может значительно задержать строительство ледокола.

Затонуло российское судно Ursa Major - видео:

Катастрофа на российских кораблях - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 15 декабря российские танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели катастрофу у берегов Крыма.

В ночь на 17 декабря российское судно "Волгонефть 109" подало сигнал бедствия. По словам капитана, произошел прорыв одного из грузовых резервуаров, что привело к утечке мазута.

Кроме того, ночью, 29 ноября, в порту Туапсе раздавались взрывы. В сети предположили, что там мог быть поражен большой десантный корабль РФ.

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