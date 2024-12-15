Смертельная катастрофа у берегов Крыма: тонут расколовшиеся пополам танкеры РФ

Российские танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" терпят катастрофу у берегов Крыма.

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Два танкера тонут у берегов Крыма / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Что известно:

Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель

Танкер "Волгонефть 239" сумел дойти до берега

В Керченском проливе недалеко от берега захваченного РФ Крыма тонет российское судно "Волгонефть-212", судно перевозило 4,3 т мазута, на борту 13 человек экипажа.

Сообщается, что танкер пополам раскололи волны. Судно стремительно тонет, сообщают росСМИ.

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Позже стало известно, что следом за танкером "Волгонефть-212" начал тонуть ещё один — "Волгонефть-239". У него также сломался на две части корпус после удара волны. Он также перевозил более четырех тонн мазута. На его борту 14 человек.

Уточняется, что танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель. Танкер "Волгонефть 239" дошел до берега, сообщили моряки, держащие связь с экипажами терпящих бедствия танкеров.

Также сообщается, что один моряк погиб на танкере "Волгонефть 212" в Керченском проливе, 12 моряков спасены

По данным СМИ, "Волгонефть-212" был построен 55 лет назад. Он был сначала обычным танкером, а в 1990-х его укоротили до стандартов "река – море".

На помощь экипажу из Керчи вышел буксир "Меркурий" и вылетел Ми-8 МЧС России со спасателями.

Смотрите видео - танкеры РФ терпят бедствие у берегов Крыма:

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/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что Украина повредила два корабля РФ в Каспийске. Украинский БпЛА пересек большую территорию России без перехвата, что вызовет беспокойство у российского руководства, отметили в Минобороны.

Как ранее сообщал Главред, в порту Туапсе раздавались взрывы. В сети предполагают, что там мог быть поражен большой десантный корабль РФ.

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Крымский мост (Керченский мост) Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия. Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км. Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

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