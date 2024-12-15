Смертельная катастрофа у берегов Крыма: тонут расколовшиеся пополам танкеры РФ

Что известно:
- Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель
- Танкер "Волгонефть 239" сумел дойти до берега
В Керченском проливе недалеко от берега захваченного РФ Крыма тонет российское судно "Волгонефть-212", судно перевозило 4,3 т мазута, на борту 13 человек экипажа.
Сообщается, что танкер пополам раскололи волны. Судно стремительно тонет, сообщают росСМИ.
Позже стало известно, что следом за танкером "Волгонефть-212" начал тонуть ещё один — "Волгонефть-239". У него также сломался на две части корпус после удара волны. Он также перевозил более четырех тонн мазута. На его борту 14 человек.
Уточняется, что танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель. Танкер "Волгонефть 239" дошел до берега, сообщили моряки, держащие связь с экипажами терпящих бедствия танкеров.
Также сообщается, что один моряк погиб на танкере "Волгонефть 212" в Керченском проливе, 12 моряков спасены
По данным СМИ, "Волгонефть-212" был построен 55 лет назад. Он был сначала обычным танкером, а в 1990-х его укоротили до стандартов "река – море".
На помощь экипажу из Керчи вышел буксир "Меркурий" и вылетел Ми-8 МЧС России со спасателями.
Смотрите видео - танкеры РФ терпят бедствие у берегов Крыма:
Ранее сообщалось о том, что Украина повредила два корабля РФ в Каспийске. Украинский БпЛА пересек большую территорию России без перехвата, что вызовет беспокойство у российского руководства, отметили в Минобороны.
Как ранее сообщал Главред, в порту Туапсе раздавались взрывы. В сети предполагают, что там мог быть поражен большой десантный корабль РФ.
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Крымский мост (Керченский мост)
Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.
Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км.
Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.
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