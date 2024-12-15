Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Смертельная катастрофа у берегов Крыма: тонут расколовшиеся пополам танкеры РФ

Алексей Тесля
15 декабря 2024, 14:13
350
Российские танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" терпят катастрофу у берегов Крыма.
Screenshot
Два танкера тонут у берегов Крыма / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Что известно:

  • Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель
  • Танкер "Волгонефть 239" сумел дойти до берега

В Керченском проливе недалеко от берега захваченного РФ Крыма тонет российское судно "Волгонефть-212", судно перевозило 4,3 т мазута, на борту 13 человек экипажа.

Сообщается, что танкер пополам раскололи волны. Судно стремительно тонет, сообщают росСМИ.

видео дня

Позже стало известно, что следом за танкером "Волгонефть-212" начал тонуть ещё один — "Волгонефть-239". У него также сломался на две части корпус после удара волны. Он также перевозил более четырех тонн мазута. На его борту 14 человек.

Уточняется, что танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель. Танкер "Волгонефть 239" дошел до берега, сообщили моряки, держащие связь с экипажами терпящих бедствия танкеров.

Также сообщается, что один моряк погиб на танкере "Волгонефть 212" в Керченском проливе, 12 моряков спасены

По данным СМИ, "Волгонефть-212" был построен 55 лет назад. Он был сначала обычным танкером, а в 1990-х его укоротили до стандартов "река – море".

На помощь экипажу из Керчи вышел буксир "Меркурий" и вылетел Ми-8 МЧС России со спасателями.

Смотрите видео - танкеры РФ терпят бедствие у берегов Крыма:

Screenshot
/ Скриншот

Screenshot
/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что Украина повредила два корабля РФ в Каспийске. Украинский БпЛА пересек большую территорию России без перехвата, что вызовет беспокойство у российского руководства, отметили в Минобороны.

Как ранее сообщал Главред, в порту Туапсе раздавались взрывы. В сети предполагают, что там мог быть поражен большой десантный корабль РФ.

Читайте также:

Крымский мост (Керченский мост)

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия.

Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км.

Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Черное море Керченский пролив новости Крыма
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Смертельная катастрофа у берегов Крыма: тонут расколовшиеся пополам танкеры РФ

Смертельная катастрофа у берегов Крыма: тонут расколовшиеся пополам танкеры РФ

14:13Украина
Украину резко атакует тепло: где будет сыпать снег, а где будут лить дожди

Украину резко атакует тепло: где будет сыпать снег, а где будут лить дожди

13:46Синоптик
Состав РФ пустили по откос: на юге украинский спецназ взорвал 40 цистерн – СМИ

Состав РФ пустили по откос: на юге украинский спецназ взорвал 40 цистерн – СМИ

13:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 16 декабря: Ракам - хороший день, Овнам - финансовый успех

Гороскоп на завтра 16 декабря: Ракам - хороший день, Овнам - финансовый успех

Что сделать, чтобы вода не выкипала из кастрюли во время варки: простой лайфхак

Что сделать, чтобы вода не выкипала из кастрюли во время варки: простой лайфхак

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Конденсат на окнах исчезнет за 2 минуты: чем нужно обработать стекла

Конденсат на окнах исчезнет за 2 минуты: чем нужно обработать стекла

"Взяли деньги с несчастных": украинцы заподозрили Винника в масштабной афере

"Взяли деньги с несчастных": украинцы заподозрили Винника в масштабной афере

Последние новости

14:46

Что такое "раяти": мало кто знает правильный ответ, Авраменко удивил

14:13

Смертельная катастрофа у берегов Крыма: тонут расколовшиеся пополам танкеры РФВидео

13:46

Украину резко атакует тепло: где будет сыпать снег, а где будут лить дожди

13:37

Пережиток СССР: почему в советские времена пили чай с печеньем

13:05

Состав РФ пустили по откос: на юге украинский спецназ взорвал 40 цистерн – СМИВидео

Вопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – ЗолотарёвВопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – Золотарёв
12:41

Парень потерял половину своего веса после инцидента на американских горках, фото

12:24

Минимум 3,5 часа со светом между отключениями: в Украине вводят совсем другие графикиВидео

12:15

"Боже!": Брежнева показала, как сейчас выглядит ее 15-летняя дочь

11:53

Какие рождественские фильмы стоит посмотреть: подборка лучших кинокартин к празднику

Реклама
11:53

Десять жертв и пострадавших: на Львовщине фура протаранила бус и легковушкуФото

11:28

Минобороны передало 23 миллиарда Госпогранслужбе во избежание задержек в поставках боеприпасовФото

11:00

Огромная огненная вспышка: беспилотник влупил по важных целях в ГрозномВидео

10:57

РФ пытается захватить новый плацдарм: названы самые "горячие" участки фронта

10:48

Взволнованная дочь Заворотнюк вышла на связь после новости о беременности

09:46

Атака ракеты и десятков дронов РФ: взрывы гремели в десяти областях Украины

09:37

Ивлеева и Киркоров сцепились на публике

09:25

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:24

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину атаковала мощная магнитная буря

08:59

Отключение света в Украине — графики на 15 декабря (обновляется)

08:42

В Николаеве прогремел взрыв: в результате прилета дрона есть пострадавшие

Реклама
08:22

Россияне продвигаются на многих направлениях: ISW - о сложной ситуации на фронтеФото

06:42

Кит Келлог сделал ряд интересных заявлениймнение

05:42

Гороскоп на завтра 16 декабря: Ракам - хороший день, Овнам - финансовый успех

04:26

Что сделать, чтобы вода не выкипала из кастрюли во время варки: простой лайфхак

03:30

Гороскоп Таро на 2025 год для Козерогов: чем удивит каждый месяц годаВидео

02:31

Конденсат на окнах исчезнет за 2 минуты: чем нужно обработать стекла

01:30

Главная цель для "Орешника": появился прогноз нового ракетного удара РФ

00:49

Начнется "белая полоса": кому нужно помочь 15 декабря - приметы

14 декабря, суббота
23:51

Трагически погиб миллиардер и основатель известного бренда одежды Исак Андик

22:47

На Покровском направлении состоялся встречный бой: ВСУ отбросили оккупантов

22:40

К взрыву в Днепре причастна РФ: подозреваемого задержали "по горячим следам"

22:00

Будут ли массированные ракетные атаки РФ на новогодние праздники: ответ ГУР

21:31

Как русские иноагенты помогают путинизмумнение

21:11

"От Путина можно ждать всего": в ГУР оценили, ударит ли РФ "Орешником" на праздники

20:31

ВСУ накрыли FPV-дронами солдат КНДР на Курщине: есть первые потери - ГУР

20:14

ФИФА показала карту Украины без Крыма: МИД резко отреагировало и требует извинений

20:01

Водители могут ошибаться: как законно и безопасно перевезти елку в автомобиле

19:48

Накроет внезапное потепление, но будет сыпать снег: какой будет погода в воскресенье

19:11

Света в Украине будет больше: график отключения электроэнергии на 15 декабря

19:05

Штурмы оккупантов вышли на новый уровень: армия РФ атакует позиции ВСУ на "Жигулях"

Реклама
18:36

"Взяли деньги с несчастных": украинцы заподозрили Винника в масштабной афере

18:18

"Бил оккупанта на самых горячих направлениях": в бою погиб молодой украинский пилот

17:29

Прямо со сцены: Верка Сердючка попрощалась с Россией, детали

17:04

В Днепре прогремел взрыв: есть погибший, среди раненых - полицейские

17:01

"Потери уже заметны": Зеленский заявил, что РФ начала бросать в штурмы солдат КНДР

16:44

Оценил даже Зибров: Пономарев удивил поклонников фото в новом образе

16:37

"Они заканчиваются, как и все": в ЦПД прокомментировали штурмы солдат КНДР

16:34

В РФ "УРАЛ" и автобус с оккупантами врезались лоб в лоб: есть погибшие и раненныеВидео

15:52

"Настоящий рыцарь": на фронте погиб известный украинский актер

15:33

Чем для Украины обернется потеря Покровска: эксперт предупредил об опасности

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять