Флот РФ уже не может повлиять на ход боев в Украине: в ВМС удивили заявлением

Россия считает себя "мощной морской державой", однако она все равно технологически отстает от стран НАТО, заявил Дмитрий Плетенчук.

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Российский флот уже не может повлиять на ход боевых действий в Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, facebook.com /Дмитрий Плетенчук

Российский флот утратил способность влиять на ход боевых действий в Украине. Несмотря на количество кораблей, Черноморский флот РФ парализован и не способен эффективно действовать в азово-черноморском регионе. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Какой бы ни была степень готовности и количество единиц (российского флота - Главред) - повлиять на ход боевых действий на нашем театре это фактически не может. Даже несмотря на то, что некоторые единицы могли бы перебросить внутренними водами, они этого делать не будут, потому что не могут справиться даже с теми единицами, которые у них остаются в Черноморском флоте, который фактически парализован в азово-черноморском регионе", - рассказал спикер.

По его словам, из других акваторий, в частности в Средиземноморье, россияне не могут попасть. Что касается Каспия, то враг не использует это сообщение.

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Плетенчук отметил, что Россия пытается позиционировать себя как "мощную морскую державу", но на самом деле технологически значительно уступает странам НАТО. Слабость российского флота, как отметил спикер, четко подтверждается результатами реальных боевых действий в Украине.

"Они себя считают мощной морской державой, но в любом случае они технологически отстают от стран НАТО, и их уровень боеготовности мы видели в нашем Черном море и соответственно уровень тактики и стратегии тоже. Поэтому играть мышцами можно, но реальные боевые действия расставляют все по своим местам, и картина оказывается немножко иной", - добавил Плетенчук.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

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Напомним, во время операции ГУР МО Украины был выведен из строя тральщик Балтийского флота РФ "Александр Обухов". Судно, базировавшееся в Балтийске, получило серьезные повреждения двигателя из-за попадания воды в газоход.

Также спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что российский военно-морской флот не имеет перспектив развития и страдает от технического отставания. Россия имеет четыре флота, но из-за отсутствия современных кораблей, включая корабли первого ранга в Черноморском флоте, они фактически превратились во флотилии.

Как сообщал Главред, российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" не использовался восемь лет, и похоже, его не планируют возвращать на службу. По данным Forbes, Кремль переназначил часть экипажа крейсера в армию, и они сейчас воюют и гибнут в Украине, что свидетельствует о нехватке живой силы в армии РФ.

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