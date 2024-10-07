Уникальная операция: ГУР вывело из строя корабль Балтийского флота РФ - первые детали

Ремонт корабля российского Балтийского флота будет технически сложным и дорогостоящим, отметили в ГУР.

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ГУР обезвредили уже второй корабль Балтийского флота РФ за полгода / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

В ходе успешной операции ГУР МО Украины был выведен из строя тральщик Балтийского флота РФ "Александр Обухов". Судно, которое базировалось в Балтийске и готовилось к боевому дежурству, получило серьезные повреждения. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram.

По данным ГУР, в результате непонятного повреждения в газоходе в двигатель попала вода, что привело к его неисправности.

"Теперь российский тральщик стал на капитальный ремонт, и это может оказаться серьезной проблемой - поврежденный двигатель М-503 довольно дефицитная вещь. Ремонт ключевой установки на корабле технически сложный и дорогостоящий", - отметили в ГУР. видео дня

Смотрите видео операции ГУР по обезвреживанию корабля Балтийского флота РФ:

Фото: скриншот

В разведке отметили, что этот корабль недавно, в июле этого года, прошел ремонт в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в ГУР напомнили, что это уже второй корабль Балтийского флота, который выведен из строя за последние полгода. Ранее, в апреле 2024 года, в результате операции ГУР МО "Рыбалка" был поврежден ракетный катер "Серпухов".

Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 июня во время военных учений в Баренцевом море на российском большом противолодочном корабле "Адмирал Левченко" возник пожар. На борту находились несколько сотен членов экипажа. Об этом сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Кроме того, Генеральный штаб Украины официально подтвердил поражение украинскими военными российского ракетного корабля "Циклон" в ночь на 19 мая.

Также Военно-морские силы ВСУ заявили об уничтожении морского тральщика Черноморского флота РФ "Ковровец" в ночь на 19 мая.

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