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В Украине обесточены 517 населенных пунктов: какая ситуация в энергосистеме

Юлия Закрепа
7 октября 2024, 14:33обновлено 7 октября, 15:05
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Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян.
В Украине обесточены 517 населенных пунктов: какая ситуация в энергосистеме
Многие области остались без света / коллаж: Главред, фото: УНИАН

По состоянию на 7 октября из-за боевых действий и по другим причинам на утро обесточены 517 населенных пунктов Украины, в частности 70 из них - из-за серьезных последствий непогоды.

В Укрэнерго отметили, что потребление растет. По состоянию на 09:30 7 октября его уровень был на 2,8% выше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу, 4 октября. Вчера, 6 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. В компании напомнили, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы СЭС - с 10:00 до 16:00.

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Обесточивание в Украине - что известно

В Минэнерго сообщили, что из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 517 населенных пунктов.

В частности, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях. В то же время из-за последствий непогоды на утро были обесточены 70 населенных пунктов в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях.

Так, в результате обстрелов Днепропетровщины без электроснабжения 397 потребителей. По технологическим причинам без напряжения 2,2 тысячи потребителей.

В Донецкой области из-за боевых действий за прошедшие сутки обесточены 5,3 тысячи абонентов в 8 населенных пунктах. Энергетики восстановили электроснабжение для 5,3 тысячи абонентов в 9 населенных пунктах. На утро остаются без света 131 населенный пункт - 83,6 тысячи абонентов.

В Запорожскойобласти за минувшие сутки энергетики запитали для более 20 тысяч потребителей, обесточенных в результате боевых действий. Всего из-за боевых действий без напряжения 3,7 тысячи потребителей.

В 14 населенных пунктах Киевщины более 7 тысяч абонентов остались без света из-за ухудшения погодных условий. Проводятся работы по восстановлению.

Из-за непогоды и сильных гроз в Кировоградскойобласти без электроснабжения остались 595 потребителей в 7 населенных пунктах. Продолжаются восстановительные работы.

На Николаевщине в результате прохождения грозового фронта обесточены более 3 тысяч абонентов в 12 населенных пунктах. Ведутся работы по восстановлению.

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Что известно о генерации электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

После прохождения грозового фронта в Одесскойобласти без электроснабжения остались 9,8 тысячи потребителей в 26 населенных пунктах. Ведутся восстановительные работы.

За прошедшие сутки энергетики восстановили электроснабжение для более чем 3 тысяч абонентов в 15 населенных пунктах Сумщины. Из-за технологических нарушений без света остались 1,1 тысячи абонентов в 2 населенных пунктах. Всего без света остаются 99 населенных пунктов - 7,6 тысячи абонентов, из них 6,5 тысячи в результате боевых действий.

В Харьковскойобласти энергетики выполнили ремонтные работы и восстановили электроснабжение для 871 потребителя. На утро из-за боевых действий без напряжения 32,2 тысячи потребителей. В Херсоне без электроснабжения 4474 абонента. После ночных обстрелов области есть новые обесточивания. Всего на Херсонщине остаются без света более 28 тысяч абонентов в 55 населенных пунктах.

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Из-за непогоды в одном населенном пункте Черкасской области без электроснабжения 269 потребителей.

Из-за ухудшения погодных условий в Черновскойобласти без электроснабжения остались 2,7 тысячи абонентов в 10 населенных пунктах. В результате вражеских обстрелов остаются обесточенными 32 населенных пункта полностью и 4 частично - 2,2 тысячи абонентов.

Энергетика Украины - что известно

Напомним, что Андриан Прокип сообщил, что Украина будет жить с отключениями света даже после войны. Украине понадобится минимум год для восстановления энергетической генерации после российских обстрелов. И это - при условии прекращения боевых действий, добавил руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего.

РФ атаковала энергообъекты в нескольких областях. Ночью российские БПЛА атаковали энергообъекты Украины. В Киевской и Ивано-Франковской областях в результате атаки БПЛА по территории подстанций было повреждено оборудование и возникло возгорание, что привело к обесточиванию бытовых потребителей.

Александр Харченко описал плачевный сценарий на зиму. Если грядущая зима будет холодной с температурой воздуха -5...-15 градусов, то повреждение трансформаторов любой из подконтрольных Украине АЭС приведет к очень тяжелым последствиям.

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