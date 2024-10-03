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"Свет будут включать на 2 часа": эксперт описал плачевный сценарий на зиму

Марина Фурман
3 октября 2024, 14:39
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В случае масштабного сбоя в работе атомных электростанций, свет смогут включать украинцам лишь на несколько часов.
'Свет будут включать на 2 часа': эксперт описал плачевный сценарий на зиму
Украинцы зимой могут остаться без света/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Если из-за вражеских атак зимой будет отключена любая АЭС, то украинцы будут со светом только 4 часа в сутки. При худшем сценарии, в течение двух дней свет могут включать только на 2 часа. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью изданию Oboz.ua.

"Лучший сценарий выглядит как наличие электричества в течение 4 часов для домохозяйства. Это хороший сценарий. В плохом сценарии мы где-то 2-3 дня будем вообще выходить из шока и иметь электричество через сутки на 2 часа, потом снова на 2 часа", - рассказал Харченко.

Директор Центра исследований энергетики отмечает, если грядущая зима будет холодной с температурой воздуха -5...-15 градусов, то повреждение трансформаторов любой из подконтрольных Украине АЭС приведет к очень тяжелым последствиям.

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По словам Харченко, если украинские АЭС выйдут из строя, то в таком случае импорт электроэнергии из Европы не поможет.

Кто такой Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Отключения света в Украине зимой

Напомним, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук прогнозирует, что по наилучшему сценарию в осенне-зимний период украинцы могут быть со светом в течение лишь 12 часов в сутки.

В то же время ранее в правительстве отмечали, что Украина может пройти зимний период почти без отключений электроэнергии.

Международное энергетическое агентство (IEA) сообщало, что зима 2024-2025 будет самым серьезным вызовом для Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России. В связи с этим IEA предложили десять мер для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

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