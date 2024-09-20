Отключений света в Украине зимой не будет: в правительстве назвали базовый сценарий - СМИ

По данным СМИ, отключения света в Украине в зимний период возможны при понижении температуры ниже -10 градусов по Цельсию.

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В правительстве назвали условие отключений света зимой / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Украина может пройти зимний период почти без отключений электроэнергии. Графики отключений света могут быть применены лишь в дни, когда температура воздуха опустится ниже -10 градусов по Цельсию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что несмотря на риски обстрелов, недостаток генерации и возможные сбои в работе восстановленного оборудования, правительство сохраняет оптимизм относительно ситуации с энергоснабжением. Чиновники прогнозируют отсутствие проблем с энергией до конца октября или начала ноября.

"При оптимистическом сценарии, который в правительстве пока рассматривается как базовый, нынешнюю зиму удастся пройти как и прошлую - практически без отключений света. Они могут быть только в дни сильных морозов - более 10 градусов", - заявил на условиях анонимности один из высокопоставленных чиновников Кабмина. видео дня

Основаниями для таких прогнозов называют высокий уровень защиты энергообъектов, введение в действие дополнительных мощностей и увеличение импорта.

Однако, как по данным СМИ, эти ожидания пока не получили четкого подтверждения ни среди экспертов, ни среди участников энергетического рынка.

Что означают очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары России по Украине и отключения света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Отключения света в Украине - что известно о графиках отключений электроэнергии

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты, опрошенные Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине, прогнозируют, что зимой возможны отключения электроэнергии продолжительностью от 4 до 18 часов в сутки.

Международное энергетическое агентство (IEA) считает, что зима 2024-2025 годов станет самым большим вызовом для Украины с начала полномасштабной агрессии России. Гендиректор IEA Фатих Бироль подчеркнул, что ситуация в энергосистеме Украины этой зимой будет одной из самых критических в мире.

Однако, если новых ракетных ударов по энергетической инфраструктуре не будет, то в ближайшее время отключений электроэнергии удастся избежать, заявил Сергей Нагорняк, член комитета по энергетике и ЖКХ.

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