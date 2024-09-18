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Связь даже во время длительных отключений: что придумали в Верховной Раде

Анна Косик
18 сентября 2024, 22:47
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Зима в Украине может быть нелегкой, поэтому мобильных операторов хотят обязать к бесперебойному обеспечению связью.
отключение света, телефон
Украинцы должны оставаться со связью и когда света не будет долго / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

В связи с возможными долговременными отключениями света в осенне-зимний период, Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации рекомендовал к первому чтению законопроект, предусматривающий обеспечение стабильной работы мобильных операторов во время отключений электроэнергии.

Как заявил председатель подкомитета по вопросам развития цифровой индустрии Сергей Штепа, законопроект №11431 подготовили во исполнение решения ставки Верховного главнокомандующего.

"Законопроект предусматривает увеличение внеплановых проверок операторов связи и повышение штрафов за нарушение требований Нацкомиссии, которая регулирует деятельность отрасли. Это необходимо для того, чтобы украинцы не оставались без связи даже во время длительных отключений света", - пояснил он.

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Такое решение решили принять из-за того, что некоторые операторы не совсем серьезно отнеслись к проблеме отсутствия связи, что создает в первую очередь угрозу для абонентов зимой.

"К нему (законопроекту - Главред) поступили определенные замечания от ассоциаций, которые представляют мобильных операторов и поставщиков коммуникационных услуг. Но мы понимаем, что должны заставить их выполнять решение ставки Верховного главнокомандующего и делать все для того, чтобы даже во время отключений света связь была. Надеюсь, законопроект будет как можно быстрее принят Верховной Радой", - подытожил Штепа.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Штепа?

Сергей Штепа - украинский профессиональный фотограф, журналист. Народный депутат Украины 9-го созыва. Член партии "Слуга народа", пишет Википедия.

Отключение света в Украине - что известно

Из-за постоянных вражеских атак на энергосистему, у украинцев часто выключают свет. И чем ближе к зиме, тем активнее враг будет пытаться затянуть Украину в блэкаут. Именно поэтому подстанции Укрэнерго хотят оснастить третьим уровнем защиты от ракет и дронов. По словам премьера Шмыгаля, это чрезвычайно ценный, но одновременно необходимый и уникальных проект.

Ведь по предварительным прогнозам, в осенне-зимний период украинцы могут быть со светом в течение лишь 12 часов в сутки. И эксперт Института энергетических стратегий Юрия Корольчука называет это лучшим сценарием.

Хотя накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина имеет все шансы пройти зимний сезон в нормальном режиме, без многочасовых отключений света, если страна-агрессор Россия не будет наносить новых критических ударов по энергосистеме.

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