'Света может не быть вообще': назван плохой сценарий для крупного украинского города

Председатель Запорожской ОГА заявил, что область уже пытается подготовиться к блэкауту зимой.

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Запорожье готовится к полному отсутствию света зимой / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ситуация со светом зимой может быть очень сложной. Жителям Запорожской области следует готовиться к тому, что света не будет совсем. Об этом во время брифинга заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Власти уже готовят к блэкауту социальную инфраструктуру.

"На этой неделе на базе областной администрации будет создана рабочая группа, которая будет заниматься инспекцией готовности к зиме. Мы изменили стандарты готовности к зиме ... Сегодня мы должны готовиться к тому, что света может не быть вообще", - сказал Федоров. видео дня

Он добавил, что уже были проведены первые тендеры на закупку генераторов и когенерационных установок для "Водоканала" и "Тепловых сетей".

"Что касается городского водоканала, то проведена процедура на закупку мощных генераторов на суммарную мощность примерно 5 мегаватт, которые должны быть поставлены в течение следующих 4 месяцев на базу горводоканала. Нам удалось это сделать благодаря тому, что мы смогли провести переговоры с нашими международными партнерами, которые 80% от закупки профинансируют, 20% - областной бюджет, потому что в городском бюджете на это денег не хватает", - сказал он.

Первые 3 когенерационные установки суммарной мощностью 7,5 мегаватта уже были закуплены. Запорожье получит их до середины ноября, а подключить их удастся до середины декабря.

Кто такой Иван Федоров С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Напомним, Министерство энергетики Украины 9 сентября сообщило, что российские войска за минувшие сутки осуществили обстрелы объектов энергетической инфраструктуры в семи регионах Украины. Под удар попали Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко говорил, что в Украине объединенная энергосистема и в ней есть несколько слабых мест: Киев, Одесса и Харьков, где зимой будет худшая ситуация с электроснабжением.

В свою очередь, независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная заявила, что ограничения использования электроэнергии и графики отключения света в Украине могут быть еще в течение 3-4 лет. Ведь нашему государству нужно построить маневровые мощности и иметь больше накопителей электроэнергии.

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