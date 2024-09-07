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Будут ли выключать свет в Украине 8 сентября: ответ "Укрэнерго"

Руслана Заклинская
7 сентября 2024, 19:19
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"Укрэнерго" рассказало, будут ли ограничивать потребление электроэнергии украинцам в воскресенье.
Будут ли выключать свет в Украине 8 сентября: ответ 'Укрэнерго'
Будут ли действовать графики отключений электроэнергии в воскресенье / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

В воскресенье, 8 сентября, применять графики отключений электроэнергии в Украине не планируют. Свет у украинцев будет весь день. Об этом сообщило "Укрэнерго" и ДТЭК.

"Завтра, 8 сентября, меры ограничения потребления не прогнозируются", - говорится в сообщении.

В ДТЭК подтвердили, что в воскресенье ограничения электроэнергии не запланированы, поэтому выходной день должен пройти без отключений электричества.

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В то же время, чтобы избежать нагрузки на сеть, украинцев призывают экономно использовать электроэнергию. В период с 18:00 до 21:00 "Укрэнерго" советует не включать одновременно несколько приборов.

"Пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00", - отметили в компании.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - новости по теме

Напомним, графики отключений электроэнергии в Украине вернули после массированной атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру 26 августа.

Также уже со следующей недели по всей Украине будет применяться максимум одна очередь отключений электроэнергии. Кроме того, в некоторые дни отключений света для населения не будет вообще.

Как сообщал Главред, Украина имеет все шансы пройти зиму без многочасовых отключений света, если Россия не нанесет новых критических ударов по энергосистеме. Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что эксперты, которые прогнозируют до 20 часов отключений в сутки, могут ошибаться.

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