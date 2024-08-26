Это была самая массированная атака, РФ запустила 127 ракет и 109 дронов - Воздушные силы

Оккупанты 26 августа нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Сбить удалось 102 ракеты и 99 беспилотников.

https://glavred.info/ukraine/eto-byla-samaya-massirovannaya-raketnaya-ataka-rf-zapustila-127-raket-i-109-dronov-vozdushnye-sily-10591760.html Ссылка скопирована

РФ запустила 127 ракет и 109 дронов по Украине 26 августа/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины в Одесской области, минобороны РФ

Страна-агрессор Россия в понедельник, 26 августа, нанесла по Украине самый массированный удар ракетами и дронами. Российские оккупанты запустили 127 ракет и 109 ударных беспилотников.

Об этом сообщил командующий Воздушных сила ВСУ Николай Олещук. Он отметил, что враг целился по объектам критической инфраструктуры нашего государства.

"В ночь на понедельник 26 августа 2024 года российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности по топливно-энергетическому сектору государства, применив ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования. Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и сопровождено 236 средств воздушного нападения противника: 127 ракет и 109 ударных БПЛА", - говорится в сообщении. видео дня

В целом оккупанты запустили по нашему государству:

3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

77 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС;

28 крылатых ракет "Калибр";

3 крылатые ракеты Х-22;

10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

109 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Что известно о ракете Х-101 Х-101 – стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Ракета способна уничтожать движущиеся цели с точностью попадания до 10 м, пишет Википедия. По подсчетам Forbes, одна ракета Х-101 стоит 13 миллионов долларов.

Что известно о ракете Х-101/ Инфографика: Главред

Украинской ПВО удалось сбить 99 беспилотников и 102 ракеты:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;

1 крылатую ракету Х-22;

99 крылатых ракет Х-101, "Калибр", управляемых авиационных ракет Х-59/69;

99 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

"Кроме того, несколько единиц БпЛА локально потеряны на территории Украины, еще два - пересекли государственную границу с республикой Беларусь", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удар РФ по Украине ракетами и дронами 26 августа - что известно

Страна-агрессор Россия массированно ударила ракетами и дронами по Украине в понедельник, 26 августа, запустив десятки ракет и дронов. Для удара впервые за неделю российские корабли вышли из Новороссийска, пишет Defense Express.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал последствия ракетного удара РФ 26 августа. Он отметил, что под ударом оказались 15 областей. Шмыгаль отметил, что главы ОВА получили задание при необходимости развернуть для населения "Пункты несокрушимости".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последствиях ракетного обстрела. Сегодняшняя утренняя атака стала одной из самых масштабных за всю историю нынешней войны России против Украины. Сейчас продолжается ликвидация последствий, отметил он.

Также сообщалось, что РФ ударила ракетами по дамбе Киевской ГЭС - в СНБО ответили, есть ли угроза прорыва. В СНБО подчеркнули, что угрозы прорыва дамбы Киевской ГЭС нет, ведь разрушить данный энергообъект с применением ракет невозможно.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел очень важное заседание Ставки. На заседании обсуждали последствия одного из крупнейших обстрелов Украины, а также ситуацию на фронте.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред