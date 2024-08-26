Был один из крупнейших обстрелов: Зеленский - о деталях сверхважной Ставки

На Ставке обсудили последствия одного из крупнейших обстрелов Украины, а также ситуацию на фронте. Были приняты важные решения.

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Зеленский собрал Ставку после обстрела Украины / Коллаж: Главред, фото: ОП, ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский провел очень важное заседание Ставки. На заседание обсуждали последствия одного из крупнейших обстрелов Украины, а также ситуацию на фронте. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его данным, россияне атаковали Украину по меньшей мере 127 ракетами и 109 дронами. Президент заслушал доклады командующего Воздушных сил Николая Олещука, министра внутренних дел Игоря Клименко, министра энергетики Германа Галущенко, председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

"Детально, по каждому региону, проанализировали эффективность систем ПВО и РЭБ, мобильных огневых групп, а также инженерной защиты. Приняли соответствующие решения. На самих объектах продолжается ликвидация последствий, ремонт, разминирование. Кое-где государство-террорист атаковало гражданские объекты кассетными боеприпасами. Должны поработать саперы, прежде чем энергетики возьмутся за ремонт", - написал Зеленский. видео дня

Также на заседании Ставки обсудили ситуацию в Покровске. Было принято решение о дополнительном усилении обороны на этом направлении.

Масштабная атака РФ по Украине 26 августа - последние новости

Напомним, утром 26 августа по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за возможности ракетного удара. Воздушные силы сообщили, что Россия подняла в небо 11 бомбардировщиков Ту-95. Также в разных регионах Украины зафиксировали движение вражеских БПЛА.

Впоследствии в украинском воздушном пространстве появились ракеты. Взрывы прогремели во многих областях Украины.

Как сообщал Главред, 26 августа во время масштабной воздушной тревоги в Киеве прогремела серия взрывов. В некоторых районах столицы пропал свет.

Из-за массированной атаки дронами и ракетами по Украине возникли серьезные проблемы со светом в нескольких городах. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в столице наблюдаются перебои с электроснабжением и водоснабжением. Такая же ситуация - в Одессе и Кривом Роге.

В результате атаки РФ в Луцке повреждена жилая многоэтажка, рассказал глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко. Пострадал один человек.

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