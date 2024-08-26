В результате атаки РФ в Луцке повреждена жилая многоэтажка: есть пострадавший

Спасатели ликвидировали последствия очередной российской атаки.

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В Луцке повреждена жилая многоэтажка из-за атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

В Луцке в результате вражеской атаки утром 26 августа поврежден жилой дом. Пострадал человек. Об этом сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

По его словам, все соответствующие службы работают на месте.

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"Около 10.00 в результате вражеской атаки поврежден еще один жилой дом в областном центре. К сожалению, есть один потерпевший. Остальная информация – уточняется", - говорится в сообщении.

Тем временем в ГосЧС Украины сообщили, что в Луцке спасатели ликвидировали последствия очередной российской атаки.

"Около 8:30 утра произошло попадание в многоквартирный жилой дом на одном из проспектов города. В результате было повреждено здание и имущество граждан", - говорится в сообщении.

Спасатели оперативно ликвидировали последствия горения и разрушения конструкций в квартире. Жителям помогли эвакуироваться в безопасное место.

Ракетно-дроновый удар РФ по Украине 26 августа

Утром 26 августа РФ атаковала Украину с воздуха - оккупанты подняли в небо 11 бортов Ту-95, шесть бортов ТУ-22М3, а в Черном море находились носители ракет "Калибр".

В Кривом Роге, Кропивницком, Харькове и других городах прогремели взрывы. Громко было и в Киеве. Детали вражеской атаки на столицу читайте в материале: В Киеве прогремели взрывы, в некоторых районах исчез свет и вода: что известно.

Известно, что оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру. В ряде городов пропал свет и вода. Укрэнерго ввело аварийные отключения. Министр Галущенко назвал ситуацию в энергетике сложной.

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