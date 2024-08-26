'Идет обстрел энергосистемы Украины': по всей стране экстренные отключения света - детали

Во многих городах Украины после взрывов начались перебои со светом, а также проблемы с водоснабжением.

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Под ударом украинская энергетика / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН, скриншот

Утром 26 августа российская армия осуществила массированную атаку дронами и ракетами по Украине. В результате вражеских ударов в нескольких городах возникли серьезные перебои в подаче света. Об этом сообщил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко.

"Киев, Днепр. Идет обстрел энергосистемы. Кое-где отсутствует свет. Точная причина будет установлена после завершения тревоги. Будьте в безопасности. В Киеве экстренные отключения. Днепр также экстренные", - написал Коваленко.

Киев

Проблемы с электроснабжением в Киеве фиксируются в нескольких районах.

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В некоторых частях города электроэнергия отсутствует. "В нескольких районах столицы перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами в общеукраинской энергетической сети", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко добавил, что на правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением.

В Киевводоканале написали, что в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах столицы сейчас отсутствует водоснабжение. Это связано с обесточиванием объектов водоканала из-за проблем с электроснабжением на фоне российской атаки.

"Специалисты делают все возможное для восстановления работы оборудования. Следите за дальнейшими сообщениями", - пояснили в компании.

Львов

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что россияне атаковали энергетические объекты на Львовщине.

"Из-за этого во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением. Детали позже", - добавил он.

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что из-за попадания в области во Львове могут возникнуть перебои с водоснабжением. Проблемы с водоснабжением будут продолжаться пока подстанции не перейдут на резервное питание.

"Также возможны перебои электроэнергии. Попаданий по городу на эту минуту не фиксируем Оставайтесь в укрытии до отбоя!", - подчеркнул он.

Одесса

В Одессе, кроме проблем с электроснабжением, зафиксировали проблемы с водоснабжением. Также перебои с электроснабжением - в Кривом Роге.

Проблемы со светом в Одессе возникли около 08:37. В нескольких районах города исчезал свет, но вскоре снова появился. Также зафиксировали проблемы с интернетом и водоснабжением.

Около 09:00 стало известно, что в некоторых районах Одессы вообще исчез свет.

Экстренные отключения света

Из-за атаки врага по энергетической инфраструктуре в Николаевской, Харьковской и Черкасской областях ввели аварийные отключения света.

Впоследствии Укрэнерго предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света по всей Украине.

"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют", - отметили в ДТЭК.

Удары России по Украине и отключения света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Масштабная атака по Украине 26 августа - что известно

Напомним, утром 26 августа по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за возможности ракетного удара. Воздушные силы сообщили, что Россия подняла в небо 11 бомбардировщиков Ту-95. Также в разных регионах Украины зафиксировали движение вражеских БПЛА.

Также впоследствии в украинском воздушном пространстве появились ракеты. Взрывы прогремели в Кривом Роге, Кропивницком, Харькове, в Одесской, Запорожской, Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Как сообщал Главред, 26 августа во время масштабной воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы. В 08:34 в Киеве прогремела повторная серия взрывов, в некоторых районах столицы пропал свет.

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