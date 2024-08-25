Есть погибшие и раненые: в Сумах прогремела серия мощных взрывов

Российские оккупанты ударили из авиации по частным домам.

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В Сумах прогремели мощные взрывы / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, УНИАН

Вечером 25 августа в Сумах прогремели мощные взрывы. Россияне ударили по частному сектору. Об этом сообщает Сумская ОГА.

В городе было слышно 3 мощных взрыва. Отмечается, что удары были нанесены по Сумской общине. Уже известно, что есть погибшие и раненые среди мирного населения.

"На месте работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Соблюдайте правила безопасности, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении. видео дня

В Сумах прогремели мощные взрывы / фото: скриншот

Ракетные удары РФ по Украине - последние новости

Ранее появился тревожный прогноз по новым ракетным ударам. Российские оккупанты сознательно наносят ракетные удары по жилым домам и инфраструктуре Украины с целью уничтожения мирного населения, заявил военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

Напомним, в ВСУ объяснили ракетные удары по Украине. Российские захватчики не остановятся, пока не достигнут своих "целей", или пока ВСУ не сорвут их планы, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Как сообщалось ранее, в Киевской городской военной администрации предупредили об угрозе провокаций или ракетных обстрелов.

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