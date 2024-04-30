Оккупанты РФ преследуют две главные "цели": в ВСУ объяснили ракетные удары по Украине

Российские захватчики не остановятся, пока не достигнут своих "целей", или пока ВСУ не сорвут их планы, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

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Россия хочет уничтожить критическую инфраструктуру, Украине нужны системы ПВО и ракеты - Воздушные силы / Коллаж: Главред, фото: Википедия, АрмияИнформ

Оккупанты агрессора России ставят перед собой "задачу" полного уничтожения критической инфраструктуры Украины. Они не остановятся до тех пор, пока не достигнут своих "целей", или пока украинская армия их не остановит. Страны-союзники знают, что нужно государству для усиления защиты воздушного пространства и важных объектов. Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что в последние дни не установлено фактов массированных пусков ракет или комбинированных атак. Однако минувшей ночью враг снова ударил по гражданской и энергетической инфраструктуре.

"Этой ночью враг применил только одну управляемую ракету Х-59, уже, к сожалению, привычно по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры", - отметил Евлаш.

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"Цель" РФ – уничтожить критическую инфраструктуру и пробить ПВО

По его словам, россияне будут и в дальнейшем пытаться уничтожить критическую инфраструктуру и пробить защитный купол ПВО в городах Украины.

"Они применяют все, даже такое грозное оружие как "Кинжал", чтобы поразить и достичь своих целей по уничтожению наших энергетических объектов. Поэтому, мы видим, что они не остановятся, пока или полностью не уничтожат, или мы их не остановим на том этапе, на котором они уже есть", - объяснил спикер ВС.

Кратко о ракете Кинжал / Инфографика: Главред

Что известно о ракете "Кинжал" Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

Украине нужны Gepard и множество ракет для ПВО

Комментируя сбитие дрона-разведчика РФ учебно-тренировочным самолетом Як-52, он также акцентировал внимание на том, что Украине нужны дополнительные средства ПВО и ракеты.

"Любые средства, в таком случае, пригодятся, чтобы бороться с ними", - объяснил Евлаш и добавил, что Украине необходимо множество самоходных артиллерийских установок Gepard, чтобы перекрыть путь российским дронам.

Что нужно Украине для усиления противовоздушной обороны

Украине для прикрытия воздушного пространства необходимы не только различные системы ПВО, но и истребители F-16.

"Это должна быть система, которая будет полностью прикрывать от воздушного нападения различного типа носителями и прикрывать сама себя. Поэтому, необходимо выстроить именно такой вариант…Конечно, что партнеры знают о нашей потребности, и как только уже будет непосредственно у нас это оружие, вы увидите результаты в ежедневных утренних сводках", - подчеркнул Илья Евлаш.

ПВО для Украины – главные новости по теме:

У Украины могут возникнуть проблемы с ракетами для ПВО, если оккупанты будут проводить интенсивные воздушные атаки, говорил президент Владимир Зеленский. По его словам, Украине нужны снаряды и дополнительные системы противовоздушной обороны.

Передача Украине дополнительных систем ПВО может состояться в июле-августе, считает бывший советник Офиса президента Виктор Андрусив. В интервью Главреду он сказал, что каждая страна изучает риски для собственной безопасности, когда передает свои системы.

Берлин передаст Киеву еще одну батарею ЗРК Patriot, заявили в Минобороны Германии. Немецкое правительство приняло соответствующее решение, чтобы помочь Украине выстоять в противостоянии российскому ракетному террору.

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