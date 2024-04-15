Экс-советник главы Офиса президента отмечает, что дополнительные системы ПВО Украина сможет получить уже в июле-августе 2024 года.

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Передача Украине дополнительных систем ПВО - экс-советник главы ОП назвал сроки / Коллаж Главред, фото: US Army

Европарламент отказался согласовывать бюджет ЕС, пока Европа не предоставит Украине системы "Patriot". Однако, такое решение не ускорит процесс передачи данных систем. Об этом в интервью Главреду рассказал экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив.

По его словам, Европа не может предоставить Украине системы "Patriot"

"Потому что Европа не может предоставить нам системы. Их может предоставить нам Германия, Великобритания или другие страны, которые их имеют. То есть это национальные решения, и если бы они просто могли взять их и предоставить, они бы это точно уже сделали", - указывает он. видео дня

Андрусив объясняет, что каждая страна определяет свою уязвимость в тот момент, когда они отдают конкретные батареи ПВО. Это потому, что противоракетная оборона - это оборудование, которое не производится быстро, и его замена требует длительного времени.

"Каждая страна взвешивает эти риски и вряд ли какое-то дополнительное давление повлияет на процесс, который имеет физические параметры", - заключает он.

По его мнению Украина сможет получить новые системы ПВО примерно в июле-августе.

"Определенные системы ПВО нам могут будут предоставлены в мае, но это вряд ли будут именно "патриоты".

Андрусов подчеркивает, что результативность систем, которые могут быть предоставлены Украине, будет зависеть от того, насколько активно российские силы будут проводить обстрелы нашей территории.

"Сейчас ситуация, к сожалению, складывается так, что РФ может делать это очень успешно и масштабно. И то, сколько они разобьют за этот период, трудно даже спрогнозировать", - резюмирует он.

Что известно о системах "Patriot" / Инфографика: Главред

ЗРК Patriot Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Передача Украине систем "Patriot" - усиление ПВО Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Германия объявила, что поставит Украине третью систему противовоздушной обороны (ПВО) ЗРК Patriot, сообщило федеральное министерство обороны 13 апреля.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш прокомментировал возможные сроки передачи Украине новой системы ЗРК Patriot от Германии. Он отметил, что этот процесс включает физическую поставку комплекса в Украину, доставку пусковых установок и пункта управления.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина сейчас ведёт переговоры о получении двух батарей зенитных ракетных комплексов Patriot и одного наземного зенитного ракетного комплекса Samp-T.

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