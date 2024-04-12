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Украина ведет переговоры о 2 батареях Patriot и одной Samp-T: Кулеба заинтриговал заявлением

Алёна Воронина
12 апреля 2024, 22:10
Если бы сейчас страны, которые имеют эти системы, были бы готовы их передать, то вопрос их получения занял бы всего недели, говорит глава МИД.
ЗРК Patriot, Дмитрий Кулеба
Украина ведет переговоры о двух батареях Patriot и одной Samp-T/ коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Украина по состоянию на данный момент ведет переговоры относительно двух батарей зенитных ракетных комплексов Patriot и одного наземного зенитного ракетного комплекса Samp-T.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время эфира телемарафона. В то же время он уточнил, что предоставление Украине батарей Patriot зависит от США, потому что это американская система.

"Все батареи Patriot в конечном итоге зависят от решения США, потому что это американская система. Мы точно знаем, где и что находится. Сейчас идут активные переговоры о 2 батареях Patriot и одной батарее SAMP-T", - сказал глава МИД.

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Кулеба отметил, что если бы сейчас у стран, которые имеют эти системы, была готовность их передать, то их получение Украиной было бы вопросом недель.

Сколько Украине нужно систем Patriot

Военный эксперт Михаил Самусь в эфире телемарафона отметил, что для минимальной защиты территории Украины нашей стране нужно по крайней мере 25 систем Patriot.

"Президент называл 25 систем перед этим. То есть это то, что минимально может закрыть украинскую территорию. Украина - самая большая страна Европы по территории. Чтобы прикрыть системами Patriot, просто возьмем циркуль. Радиус действия Patriot - 120-150 км. И сколько этих циркулей надо будет нанести на территорию Украины, чтобы хотя бы основные объекты закрыть? Очень много... Когда мы говорим 25 систем - в целом можно, я думаю, минимально как-то прикрыть. 7 систем - это ниже минимума, но это уже что-то", - отметил Самусь.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Инфографика patriot, патриот
Что известно о ЗРК Patriot/ Главред

Военная помощь Украине

Ранее топ-генерал сделал громкое заявление о войне в Украине. Командующий Европейского командования США (EUCOM) генерал Кристофер Каволи отметил, что без поддержки Украина может проиграть. Россия не планирует сворачивать свою агрессию и не намерена останавливаться только на Украине, рассказал американский генерал Кристофер Каволи.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал, когда в США одобрят пакет помощи для Украины. Конгрессмены продолжают активно обсуждать варианты дальнейших действий, заявил спикер Палаты представителей.

Напомним, США разрешили трем странам передать Украине 65 истребителей F-16. Украина получит запасные двигатели, тренажеры, пособия, инструменты и различные материалы для эксплуатации и технического обслуживания F-16.

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война в Украине вторжение России Дмитрий Кулеба ЗРК Patriot SAMP-T
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