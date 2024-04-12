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"Соберут 400 тысяч оккупантов": Жданов сказал, может ли РФ скоро пойти в наступление

Алёна Воронина
12 апреля 2024, 20:28
Если Запад и дальше будет задерживать помощь Украине, то РФ может подготовить новую группировку для начала более масштабного наступления.
'Соберут 400 тысяч оккупантов': Жданов сказал, может ли РФ скоро пойти в наступление
Жданов сказал, может ли РФ скоро пойти в наступление/ коллаж: Главред, Фото: коллаж: Главред, фото: УНИАН, mil.ru

Российские оккупанты не способны пойти в масштабное наступление в Украине летом этого года. Группировка захватчиков, которая сегодня действует на оккупированных территориях, не способна на большую операцию.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, пишет ТСН.ua. По словам эксперта, то, что сейчас делают на фронте захватчики, и является их самыми большими возможностями.

"Если бы Россия была способна сегодня вести такую наступательную операцию, поверьте, они бы ее вели. То, что мы наблюдаем сегодня на фронте, и является наибольшими возможностями российской группировки", - сказал Жданов.

видео дня

Эксперт отмечает, что 400 тысяч человек в стране-агрессоре России смогут мобилизовать только до конца года.

"Да, они объявили мобилизацию, сегодня даже звучит цифра 400 тысяч, которые якобы хотят мобилизовать. Если они и смогут отмобилизовать такое количество войска, то до конца года", - считает военный эксперт.

В то же время он добавил, что если западные партнеры и дальше будут задерживать помощь Украине, то Россия может перегруппировать войска и подготовить новую группировку для начала более масштабного наступления.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Военная помощь Украине

Ранее топ-генерал сделал громкое заявление о войне в Украине. Командующий Европейского командования США (EUCOM) генерал Кристофер Каволи отметил, что без поддержки Украина может проиграть. Россия не планирует сворачивать свою агрессию и не намерена останавливаться только на Украине, рассказал американский генерал Кристофер Каволи.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал, когда в США одобрят пакет помощи для Украины. Конгрессмены продолжают активно обсуждать варианты дальнейших действий, заявил спикер Палаты представителей.

Напомним, США разрешили трем странам передать Украине 65 истребителей F-16. Украина получит запасные двигатели, тренажеры, пособия, инструменты и различные материалы для эксплуатации и технического обслуживания F-16.

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война в Украине вторжение России Олег Жданов
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