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Могут ли в Украине быть блэкауты: министр энергетики сделал тревожное заявление

Алёна Воронина
12 апреля 2024, 16:40
Оккупанты весной возобновили обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, поэтому весной и летом этого года украинцам стоит быть готовыми к любым сценариям.
Свет, электроэнергия, энергетика, Герман Галущенко
Министр энергетики Герман Галущенко сказал, могут ли в Украине быть блэкауты/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Страна-агрессор Россия возобновила свои массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому украинцы должны быть готовы к любым сценариям весной и летом этого года.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью телеканалу "Рада". Он отметил, что ситуация в энергетике в целом и риск блэкаутов в частности будут зависеть от обстрелов со стороны российских оккупантов.

"Ответ на этот вопрос лежит в дальнейших атаках и даже не сам факт атак, потому что они происходят каждый день и ночь. Но с точки зрения влияния этих атак на систему", - подчеркнул Галущенко.

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Он отметил, что в прошлом году в начале отопительного сезона его также часто спрашивали, возможны ли блэкауты. Министр энергетики сказал, что украинцам стоит готовиться ко всему, но добавил, что будет сделано всё необходимое, чтобы не допустить негативного сценария для Украины в сфере энергетики.

"Меня тогда спрашивали, покупать ли генераторы, надо ли павербанки. Я всегда подчеркивал, что когда министр говорит: "Все покупаем генераторы", то это немножко пугает. Но на самом деле я хочу повториться: "Да, покупайте, готовьтесь, но мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились". Как показывает зима, мы сделали всё, они не понадобились", - подчеркнул глава Минэнерго.

Кто такой Герман Галущенко?

Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".

Удары оккупантов по энергосистеме Украины - последние новости

Ранее сообщалось, что российские ракеты полностью разрушили Трипольскую ТЭС под Киевом в ночь на 11 апреля. В результате российских ударов произошел масштабный пожар в турбинном цехе.

После этого в Defense Express сообщили, что Россия уничтожила Трипольскую ТЭС новейшими ракетами Х-69. Хотя ракета Х-69 отстает по характеристикам от гиперзвукового "Кинжала", ее использование оказалось более эффективным во время удара по Трипольской ТЭС.

В Центрэнерго рассказали, можно ли восстановить Трипольскую ТЭС. Восстановить станцию можно, но с учетом постоянных атак на украинскую энергосистему это бесполезно, пока у Украины не будет современных средств противовоздушной обороны, заявил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота.

Спикер ВС назвал ключевые цели атак РФ. По словам представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ильи Евлаша, недостаток сил и средств ПВО в Украине позволяет оккупантам поражать объекты в западных областях страны. По его словам, россияне сейчас особое внимание сосредотачивают на энергетических и инфраструктурных объектах на западе Украины.

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