'Ракеты позволяют бить по всей Украине': спикер ВС назвал ключевые цели атак РФ

Россияне активизировали атаки на фоне того, что вскоре в украинском небе могут появиться F-16, что станет значительной угрозой для оккупантов, сказал Илья Евлаш.

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В ВС рассказали, почему РФ активизировала ракетные атаки / Колаж: Главред, фото: Офис президента, ГСЧС, скриншот

Российские оккупанты используют разнообразное вооружение для ударов по критической инфраструктуре Украины. Нехватка сил и средств ПВО позволяет оккупантам поражать объекты в западных областях страны. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш, комментируя для LIGA.net атаку РФ по Украине в ночь на 11 апреля.

По его словам, россияне сейчас особое внимание сосредотачивают на энергетических и инфраструктурных объектах на западе Украины.

"Если, по их мнению, там есть важные цели, то они атакуют западные регионы. У них ракеты позволяют бить по всей территории нашей страны", - сказал Евлаш. видео дня

Представитель ВС отметил, что последние российские атаки обходят столицу, поскольку Киев имеет сильную противовоздушную оборону. Силам ПВО удается сбивать большой процент воздушных целей.

Также Евлаш отметил, что российские оккупанты бьют "Кинжалами" и баллистическими ракетами по газохранилищам, тепловым электростанциям и подстанциям. Россия пользуется тем, что Украине не хватает средств ПВО.

"Они перманентно уничтожают нашу инфраструктуру для того, чтобы деморализовать население, принудить к переговорам, дестабилизировать ситуацию и тому подобное. Вероятно, они рассчитывали на то, что все ожидали, что это будет зимой или осенью. Но, очевидно, когда все об этом говорят, то не рационально применять эту тактику", - пояснил он.

В то же время, представитель ВС отметил, что вскоре в украинском небе могут появиться истребители F-16, что станет значительной проблемой для РФ. В связи с этим россияне активизировали атаки.

"До того как они у нас появятся, россияне сейчас максимально вкладывают все, что могут. То есть они накопили ракеты и активно их применяют", - добавил Евлаш.

Кто такой Илья Евлаш? Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия. До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Атака РФ по Украине 11 апреля - подробности

Напомним, в ночь на четверг и утром 11 апреля россияне совершили очередной комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов и ракет. Взрывы прогремели в четырех областях - в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской.

В результате атаки оккупанты полностью уничтожили Трипольскую ТЭС под Киевом. Эта ТЭС является одной из крупнейших теплоэлектростанций в Украине, которая подавала тепло в жилые дома и промышленные предприятия.

Как сообщал Главред, Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Харькова, что привело к сложной ситуации с электроснабжением. Мэр города Игорь Терехов рассказал о последствиях российской атаки 11 апреля. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что произошло не менее 10 ударов по критической инфраструктуре Харькова и области. К счастью, пострадавших нет.

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