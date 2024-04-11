'Ситуация критическая': мэр Харькова рассказал о последствиях жестокой атаки РФ

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях жестокой российской атаки по городу 11 апреля. Оккупанты нанесли удары по энергетической инфраструктуре Харькова, вследствие чего складывается очень тяжелая ситуация с электроснабжением.
"Относительно электроснабжения, то сегодня образца наш враг нанес удары по энергетической инфраструктуре города Харькова. И сегодня очень тяжелая будет ситуация с электроснабжением. Не работает сейчас метрополитен, но нам удалось запустить определенные маршруты трамваев и троллейбусов. Кроме того, работают муниципальные автобусы", - отметил Терехов в эфире телемарафона "Єдині новини".
Он отметил, что были очень серьезные попадания и разрушения энергетической системы в области, которая подпитывает Харьков.
"Поэтому сейчас работают наши коммунальные предприятия вместе с энергетиками относительно того, как перезапустить систему энергоснабжения. Не говорю, что нет энергетики по всему городу, но есть трудности и мы понимаем это, потому что критически сегодня не хватает напряжения в сетях для устойчивого энергообеспечения всего города", - рассказал Терехов.
В то же время он сообщил, что все больницы города запитаны. Когда происходят перебои с электроснабжением, то медучреждения мгновенно переходят на генераторы.
К счастью, в Харькове обошлось без пострадавших. Однако есть разрушения жилого фонда. На местах работают коммунальщики, обследуют крыши домов.
"У нас есть насущная потребность и в генераторах, и что касается топлива, и трансформаторов. Мы получаем помощь из других городов, за что я очень благодарен и городам, и областям всей Украины. Сегодня получили помощь от Закарпатья", - сообщил мэр.
Кто такой Игорь Терехов?
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
Обстрел Харькова: что известно
Напомним, что 9 апреля Россия ударила по Харькову - есть прилеты по предприятию, горят здания. Мэр Игорь Терехов сообщил о двух прилетах по центру города и о нескольких пострадавших людях от российской атаки. По данным Харьковской ОГА, прилетело по объекту промышленности.
РФ била ракетами по Харькову, есть проблемы со светом. В ночь на 11 апреля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Россия запустила ракеты, в том числе и "Кинжалы". Оккупанты нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре города Харькова и области.
РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о поиске возможности дать Харькову больше защиты неба. Он также отметил, что ситуация в Харькове очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще и фактически ежедневно атакуют авиабомбами.
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