'Ситуация критическая': мэр Харькова рассказал о последствиях жестокой атаки РФ

Городской голова сообщил, что в Харькове обошлось без пострадавших. Однако есть разрушения жилого фонда. На местах работают коммунальщики.

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Терехов рассказал о последствиях российской атаки по Харькову / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях жестокой российской атаки по городу 11 апреля. Оккупанты нанесли удары по энергетической инфраструктуре Харькова, вследствие чего складывается очень тяжелая ситуация с электроснабжением.

"Относительно электроснабжения, то сегодня образца наш враг нанес удары по энергетической инфраструктуре города Харькова. И сегодня очень тяжелая будет ситуация с электроснабжением. Не работает сейчас метрополитен, но нам удалось запустить определенные маршруты трамваев и троллейбусов. Кроме того, работают муниципальные автобусы", - отметил Терехов в эфире телемарафона "Єдині новини".

Он отметил, что были очень серьезные попадания и разрушения энергетической системы в области, которая подпитывает Харьков.

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"Поэтому сейчас работают наши коммунальные предприятия вместе с энергетиками относительно того, как перезапустить систему энергоснабжения. Не говорю, что нет энергетики по всему городу, но есть трудности и мы понимаем это, потому что критически сегодня не хватает напряжения в сетях для устойчивого энергообеспечения всего города", - рассказал Терехов.

В то же время он сообщил, что все больницы города запитаны. Когда происходят перебои с электроснабжением, то медучреждения мгновенно переходят на генераторы.

К счастью, в Харькове обошлось без пострадавших. Однако есть разрушения жилого фонда. На местах работают коммунальщики, обследуют крыши домов.

"У нас есть насущная потребность и в генераторах, и что касается топлива, и трансформаторов. Мы получаем помощь из других городов, за что я очень благодарен и городам, и областям всей Украины. Сегодня получили помощь от Закарпатья", - сообщил мэр.

Кто такой Игорь Терехов? Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Обстрел Харькова: что известно

Напомним, что 9 апреля Россия ударила по Харькову - есть прилеты по предприятию, горят здания. Мэр Игорь Терехов сообщил о двух прилетах по центру города и о нескольких пострадавших людях от российской атаки. По данным Харьковской ОГА, прилетело по объекту промышленности.

РФ била ракетами по Харькову, есть проблемы со светом. В ночь на 11 апреля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Россия запустила ракеты, в том числе и "Кинжалы". Оккупанты нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре города Харькова и области.

РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о поиске возможности дать Харькову больше защиты неба. Он также отметил, что ситуация в Харькове очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще и фактически ежедневно атакуют авиабомбами.

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