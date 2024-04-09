Россия ударила по Харькову: есть прилеты по предприятию, горят здания

Харьков снова под обстрелом российских захватчиков.

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РФ обстреливает Харьков / Коллаж Главреда. Фото: Телеграм Синегубова, КМВА

Российские оккупанты во вторник, 9 апреля, ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами.

Мэр Игорь Терехов сообщил о двух прилетах по центру города. Данные о пострадавших уточняются.

В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил о двух раненых. Тогда как Терехов пишет об уже трех раненых.

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Профильные службы работают на месте происшествия.

Что такое КАБы? Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия. Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Взрывы в Харькове 9 апреля - последние данные

По данным Харьковской ОВА, прилетело по объекту промышленности. Среди пострадавших – работники предприятия.

"Оккупанты нанесли по меньшей мере 2 удара по гражданскому предприятию Харькова. Предварительно – КАБ. Есть разрушение и возгорание построек. На эту минуту трое пострадавших, в среднем состоянии, все – работники предприятия. Разбор завалов продолжается, могут быть заблокированные люди", – информирует Синегубов.

Удар по Украине - где гремели взрывы

Российские оккупанты сосредоточенно бьют по гражданской и критической инфраструктуре Украины. В Воздушных силах отмечали, что в запасе страны-агрессора еще "много ракет", чтобы терроризировать Украину массированными ударами.

9 апреля враг обстрелял Полтавскую общину. Враг ударил прямо по гражданскому дому. Оккупанты убили по меньшей мере одного человека и ранили минимум 10 человек. Среди пострадавших есть дети - трое.

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