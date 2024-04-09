Россия ударила по Харькову: есть прилеты по предприятию, горят здания

Российские оккупанты во вторник, 9 апреля, ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами.
Мэр Игорь Терехов сообщил о двух прилетах по центру города. Данные о пострадавших уточняются.
В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил о двух раненых. Тогда как Терехов пишет об уже трех раненых.
Профильные службы работают на месте происшествия.
Что такое КАБы?
Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.
Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.
Взрывы в Харькове 9 апреля - последние данные
По данным Харьковской ОВА, прилетело по объекту промышленности. Среди пострадавших – работники предприятия.
"Оккупанты нанесли по меньшей мере 2 удара по гражданскому предприятию Харькова. Предварительно – КАБ. Есть разрушение и возгорание построек. На эту минуту трое пострадавших, в среднем состоянии, все – работники предприятия. Разбор завалов продолжается, могут быть заблокированные люди", – информирует Синегубов.
Удар по Украине - где гремели взрывы
Российские оккупанты сосредоточенно бьют по гражданской и критической инфраструктуре Украины. В Воздушных силах отмечали, что в запасе страны-агрессора еще "много ракет", чтобы терроризировать Украину массированными ударами.
9 апреля враг обстрелял Полтавскую общину. Враг ударил прямо по гражданскому дому. Оккупанты убили по меньшей мере одного человека и ранили минимум 10 человек. Среди пострадавших есть дети - трое.
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