10 пострадавших, среди них есть дети: РФ ударила по дому в Полтавской области

В результате российской атаки загорелся жилой дом. Уже известно о по меньшей мере одном погибшем человеке.

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Россияне ударили по жилому дому в Полтавской области / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты обстреляли Полтавскую общину. Враг ударил прямо по гражданскому дому. Там есть погибшие и раненые, среди них есть дети. Об этом заявил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

В результате вражеской атаки была разрушена кровля здания, также повреждены несколько соседних домов.

Оккупанты убили по меньшей мере одного человека и ранили минимум 10 человек. Среди пострадавших есть дети - трое.

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Россияне атаковали Полтавскую область / фото: скриншот

Следует отметить, что из соседнего дома удалось спасти еще одного человека.

Ракетные удары по Украине - последние новости

Напомним, что в ночь на 7 апреля Россия атаковала Украину ракетами и дронами. В Воздушных силах ВС Украины отметили, что работа сил ПВО происходила на территории Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Россияне ударили баллистической ракетой по Одесскому району. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что россияне нанесли удар по объекту коммунального хозяйства в Одесской области. В результате атаки повреждено оборудование и админздание.

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