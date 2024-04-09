10 пострадавших, среди них есть дети: РФ ударила по дому в Полтавской области

Российские оккупанты обстреляли Полтавскую общину. Враг ударил прямо по гражданскому дому. Там есть погибшие и раненые, среди них есть дети. Об этом заявил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин.
В результате вражеской атаки была разрушена кровля здания, также повреждены несколько соседних домов.
Оккупанты убили по меньшей мере одного человека и ранили минимум 10 человек. Среди пострадавших есть дети - трое.
Следует отметить, что из соседнего дома удалось спасти еще одного человека.
Ракетные удары по Украине - последние новости
Напомним, что в ночь на 7 апреля Россия атаковала Украину ракетами и дронами. В Воздушных силах ВС Украины отметили, что работа сил ПВО происходила на территории Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей.
Россияне ударили баллистической ракетой по Одесскому району. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что россияне нанесли удар по объекту коммунального хозяйства в Одесской области. В результате атаки повреждено оборудование и админздание.
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