Россия атаковала Украину ракетами и дронами: сколько удалось сбить

В Воздушных силах ВС Украины отметили, что работа сил ПВО происходила на территории Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей.

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Силы ПВО уничтожили все запущенные по Украине "Шахеды" / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В ночь на 7 апреля Россия атаковала Украину ракетами и "Шахедами". Силам ПВО удалось уничтожить все 17 российских дронов. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук

"В ночь на 7 апреля 2024 года враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-31 с оккупированной Луганщины, баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 17-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда (Крым)", - отметил он.

Он добавил, что для отражения атаки РФ были задействованы авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

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По его словам, в результате противовоздушного боя Силами обороны Украины было уничтожено 17 вражеских ударных беспилотников "Шахед" в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Удары по территории Украины - обстрел Харькова

В ночь на 7 марта российский БпЛА поразил частный жилой дом, что привело к возгоранию в здании. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Россия обстреляла артиллерией Покровский район Донецкой области. Снаряды упали на территории частного сектора, что привело к гибели четыре человека. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

В субботу, 6 апреля, российские оккупанты устроили ракетный удар по Одесскому району. В результате обстрела погиб гражданский работник. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины и глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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