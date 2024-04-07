В Харькове дрон оккупантов влетел в дом - мэр города Терехов

В Харькове вражеский беспилотник попал в частный жилой дом, после чего в здании произошел пожар, сообщает Игорь Терехов..

https://glavred.info/ukraine/v-harkove-dron-okkupantov-vletel-v-dom-mer-goroda-terehov-10555955.html Ссылка скопирована

Игорь Терехов рассказал о новом ударе вражеских оккупантов по городу / коллаж Главред, УНИАН и Нацполиция

В Харькове вражеский беспилотник попал в частный жилой дом, после чего в здании произошло возгорание. Об этом сообщил харьковский градоначальник Игорь Терехов.

Он заявил, что в Харькове идет работа по уничтожению вражеских беспилотников.

"Один из беспилотников попал в частный дом. Пожар. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

видео дня

До того руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов написал на своем Telegram-канале, что оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. Он добавил, что, по предварительным данным, один человек погиб и еще один ранен.

Также, по словам главы ОВА, в результате удара повреждена гражданская инфраструктура и загорелся автомобиль.

Кто такой Игорь Терехов? Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Российские обстрелы Харькова - последние новости

Напомним, 4 апреля оккупанты осуществили удар по территории Украины с помощью 20 БпЛА типа "Шахед". Силами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 11 дронов врага. В результате атаки в Харькове 4 человека погибли, среди которых трое спасателей, а еще 11 - получили ранения.

В результате удара беспилотников России по Харькову погибли трое спасателей: Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко. Логинов погиб практически на глазах у своего сына, который также является спасателем. Оба были на месте попадания БПЛА.

Как сообщал Главред, в пятницу, 5 апреля, российские оккупанты атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами. Мэр города Игорь Терехов предупредил о сильных взрывах и призвал жителей быть осторожными.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред