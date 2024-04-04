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Сын рыдал у тела отца: стали известны имена погибших в Харькове от удара РФ спасателей

Дмитрий Видоменко
4 апреля 2024, 13:08
В Харькове из-за повторного удара вражеских беспилотников погибли трое спасателей - Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко.
Спасатель, Харьков
Спасатель Владислав Логинов погиб практически на глазах сына Владислава / коллаж Главред, фото ГСЧС

Стали известны имена спасателей, которые погибли в результате удара беспилотниками страны-агрессора России во по Харькову ранним утром в четверг, 4 апреля. Об этом сообщается на сайте МВД.

Все погибшие были сотрудниками местного Главка ГСЧС Украины ‒ Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко.

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52-летний Логинов погиб практически на глазах у сына ‒ Владимира, который тоже работает спасателем на посту начальника караула в пожарной части.

Во время ночной атаки БПЛА на город и отец, и сын Логиновы быстро прибыли на место попадания. И работали буквально в нескольких домах друг от друга.

"Когда раздался мощный взрыв, сын сразу понял, что вероятнее всего прилетело туда, где был отец", - рассказали в МВД. Уже через несколько минут после обстрела молодой спасатель узнал о его гибели.

Чуть позже министр внутренних дел Игорь Клименко опубликовал видео с места инцидента. В ролике Логинов-младший не может сдержать эмоции от потери отца и его пытаются успокоить коллеги.

"Погибший Владислав Логинов посвятил свою жизнь работе в пожарной службе. Его сын, Владимир, также по примеру отца стал пожарным и работал начальником караула в соседней пожарной части. Этой адской ночью, сразу после первых взрывов, отец и сын с коллегами мгновенно выехали на место удара", ‒ написал министр.

Кто такой Игорь Клименко?

Игорь Владимирович Клименко — государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

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Позднее стало известно, что другой погибший боец ГСЧС, 41-летний Владимир Матюшенко был родом из пгт Новая Водолога. По данным местных чиновников, гопарень мечтал о профессии спасателя с детства и все свободное время проводил в пожарной части. У погибшего осталась маленькая дочь.

РФ постоянно атакует Харьков дронами и ракетами

27 марта РФ впервые с 2022-го сбросила на Харьков авиабомбы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что удар произошел по жилому микрорайону Харькова в многоквартирные дома. Есть погибшие и раненые. Оккупанты нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова.

31 марта оккупационные войска агрессора России снова нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову и Харьковской области. Власти сообщили о прилетах в Шевченковском районе города и нескольким населенным пунктам региона.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил: чтобы отстроить все то, что разрушила Россия в Харькове, нужно уже более 10 миллиардов долларов, и каждый день эта сумма увеличивается. По его словам, РФ разрушила все трансформаторные подстанции, повредила ТЭЦ. В городе был полный блэкаут из-за постоянных обстрелов по энергетике.

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новости Харькова ГСЧС Игорь Клименко война России и Украины
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