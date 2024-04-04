РФ атаковала Харьков "Шахедами": во время повторного удара погибли трое спасателей

Враг нанес еще один удар во время ликвидации последствий первой атаки. Двое спасателей погибли на месте, еще один - скончался по дороге в больницу.

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Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

В ночь на 2 апреля российские оккупанты атаковали Харьков "Шахедами". Удар пришелся по густонаселенному району. В результате есть "прилеты", погибшие и пострадавшие.

Враг атаковал город дронами в несколько волн. В результате вражеских ударов, повреждения получили жилые дома мирных граждан по разным адресам, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Погибла местная жительница. Вспыхнули пожары.

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"Спасатели, прибывшие по вызову по одному из адресов, попали под повторный удар беспилотниками. Двое из них от полученных ранений погибли на месте, еще один - скончался по дороге в больницу. Ранения получил также один спасатель. Повреждены три единицы техники ГосЧС", - говорится в сообщении.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram о четырех погибших на месте повторного прилета по жилым домам в густонаселенном районе Харькова. Там же - пятеро раненых.

"В другом районе города предварительно имеем одного погибшего, там попадание в частном секторе", - сообщил он.

Терехов также сообщил о возможных перебоях со светом в некоторых районах города.

Сморите видео - Во время вражеской атаки на Харьков погибли трое спасателей:

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что по меньшей мере 10 человек получили ранения в результате атаки оккупантов.

"49-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, другие пациенты – в среднем и легком состоянии. Среди пострадавших - медсестра Областного центра экстренной медицинской помощи, которая в составе бригады приехала на вызов и получила травмы от повторного удара", - написал он

Все пострадавшие получают медицинскую помощь.

Смотрите видео - Последствия дроновой атаки РФ на Харьков:

РФ постоянно атакует Харьков дронами и ракетами

27 марта РФ впервые с 2022-го сбросила на Харьков авиабомбы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что удар произошел по жилому микрорайону Харькова в многоквартирные дома. Есть погибшие и раненые. Оккупанты нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова.

31 марта оккупационные войска агрессора России снова нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову и Харьковской области. Власти сообщили о прилетах в Шевченковском районе города и нескольким населенным пунктам региона.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил: чтобы отстроить все то, что разрушила Россия в Харькове, нужно уже более 10 миллиардов долларов, и каждый день эта сумма увеличивается. По его словам, РФ разрушила все трансформаторные подстанции, повредила ТЭЦ. В городе был полный блэкаут из-за постоянных обстрелов по энергетике.

Что такое КАБы? Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия. Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

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