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РФ атаковала Харьков "Шахедами": во время повторного удара погибли трое спасателей

Анна Ярославская
4 апреля 2024, 06:46обновлено 4 апреля, 07:18
Враг нанес еще один удар во время ликвидации последствий первой атаки. Двое спасателей погибли на месте, еще один - скончался по дороге в больницу.
Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля
Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

В ночь на 2 апреля российские оккупанты атаковали Харьков "Шахедами". Удар пришелся по густонаселенному району. В результате есть "прилеты", погибшие и пострадавшие.

Враг атаковал город дронами в несколько волн. В результате вражеских ударов, повреждения получили жилые дома мирных граждан по разным адресам, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Погибла местная жительница. Вспыхнули пожары.

видео дня

"Спасатели, прибывшие по вызову по одному из адресов, попали под повторный удар беспилотниками. Двое из них от полученных ранений погибли на месте, еще один - скончался по дороге в больницу. Ранения получил также один спасатель. Повреждены три единицы техники ГосЧС", - говорится в сообщении.

  • Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля
    Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля Фото: ГосЧС
  • Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля
    Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля Фото: ГосЧС
  • Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля
    Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля Фото: ГосЧС
  • Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля
    Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля Фото: ГосЧС
  • Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля
    Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля Фото: ГосЧС
  • Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля
    Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля Фото: ГосЧС, t.me/synegubov
  • Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля
    Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля Фото: ГосЧС, t.me/synegubov
  • Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля
    Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля Фото: ГосЧС, t.me/synegubov, t.me/ihor_terekhov
  • Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля
    Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля Фото: ГосЧС, t.me/synegubov, t.me/ihor_terekhov
  • Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля
    Последствия дроновой атаки на Харьков 4 апреля Фото: ГосЧС, t.me/synegubov, t.me/ihor_terekhov

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram о четырех погибших на месте повторного прилета по жилым домам в густонаселенном районе Харькова. Там же - пятеро раненых.

"В другом районе города предварительно имеем одного погибшего, там попадание в частном секторе", - сообщил он.

Терехов также сообщил о возможных перебоях со светом в некоторых районах города.

Сморите видео - Во время вражеской атаки на Харьков погибли трое спасателей:

Скриншот

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что по меньшей мере 10 человек получили ранения в результате атаки оккупантов.

"49-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, другие пациенты – в среднем и легком состоянии. Среди пострадавших - медсестра Областного центра экстренной медицинской помощи, которая в составе бригады приехала на вызов и получила травмы от повторного удара", - написал он

Все пострадавшие получают медицинскую помощь.

Смотрите видео - Последствия дроновой атаки РФ на Харьков:

Скриншот

РФ постоянно атакует Харьков дронами и ракетами

27 марта РФ впервые с 2022-го сбросила на Харьков авиабомбы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что удар произошел по жилому микрорайону Харькова в многоквартирные дома. Есть погибшие и раненые. Оккупанты нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова.

31 марта оккупационные войска агрессора России снова нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову и Харьковской области. Власти сообщили о прилетах в Шевченковском районе города и нескольким населенным пунктам региона.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил: чтобы отстроить все то, что разрушила Россия в Харькове, нужно уже более 10 миллиардов долларов, и каждый день эта сумма увеличивается. По его словам, РФ разрушила все трансформаторные подстанции, повредила ТЭЦ. В городе был полный блэкаут из-за постоянных обстрелов по энергетике.

Что такое КАБы?

Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.

Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

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