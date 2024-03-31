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Войска РФ ударили по Харькову авиабомбами, есть прилет: подробности

Андрей Ганчук
31 марта 2024, 22:51обновлено 31 марта, 23:29
Харьковчан и жителей области предупредили о возможном повторном пуске врагом управляемых авиабомб и призвали находиться в укрытиях до отбой воздушной тревоги.
Харьков
В Харькове вечером 31 марта прогремели взрывы, в одном из районов города прилет - местные власти / Коллаж: Главред, фото: map.ukrainealarm.com, Википедия

Оккупационные войска агрессора России нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову и Харьковской области. Власти сообщили о прилетах в Шевченковском районе города и нескольким населенным пунктам региона.

Воздушные силы сообщили о пуске вражеских КАБов в направлении Харьковской области в 21:58. Позже прогремели взрывы и были повторные пуски.

"Предварительно прилет в город. Где именно – сейчас выясняем. Просьба ко всем горожанам находиться в безопасных местах", - сказал харьковский градоначальник Игорь Терехов.

видео дня

"Прилет возле жилой застройки в центральном районе города. На месте удара работают все соответствующие службы и волонтеры. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - чуть позже добавил мэр.

Прилет в Шевченковском районе

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что российские войска ударили по гражданской инфраструктуре в Шевченковском районе.

Чиновник предупредил о возможных новых пусках и призвал жителей города и области находиться в укрытиях.

"Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова в Шевченковском районе. Повреждены гражданские помещения, автомобили. По состоянию на данный момент – без пострадавших. Осмотр места продолжается. Тип вооружения устанавливается. Возможны повторные запуски, находитесь в укрытиях!" – подчеркнул Синегубов.

Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник также подтвердил удар по Шевченковскому району города.

"Российские террористы нанесли удар по Харькову. Снова район жилой застройки Шевченковского района города. Информация о пострадавших уточняется", - уточнил военный.

Войска РФ ударили и по Харьковской области

Сергей Мельник также добавил, что враг нанес удары и по населенным пунктам в области.

"Также россияне нанесли удары по нескольким населенным пунктам нашей области. Чистый террор, чтобы запугать украинское население", - подчеркнул Мельник.

Инфографика КАБ, инфографика
Коротко о КАБах / Инфографика: Главред

Удары войск России по Харькову – главные новости:

22 марта войска РФ нанесли около 15 ударов по Харькову дальнобойным оружием. Оккупанты серьезно повредили критическую энергетическую инфраструктуру. Разрушены подстанции и ТЭЦ. Город вынужден перейти на подачу электроэнергии по часам.

27 марта российские войска ударили по новосозданным боеприпасом УМПБ Д-30 по жилому кварталу Харькова. Пострадали люди, среди них дети. Олег Синегубов заявил, что дальность снаряда, которым била Россия, до 90 километров.

30 марта в результате вражеского удара России был прилет в Шевченковском районе Харькова. Прилет в районе городской застройки.

31 марта днем россияне ударили по Харьковской области – Сергей Мельник сообщил, что был ракетный удар по селу в Змиевском районе. Есть пострадавшие.

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