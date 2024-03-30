Взрывы в Харькове: россияне ударили по жилому району

Российские оккупанты обстреляли жилой район Харькова. Прилет был зафиксирован в Шевченковском районе города.

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РФ ударила по жилому району в Харькове / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты ударили по Харькову. Прилет был по жилому кварталу. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

"Опять прилет по району жилой застройки. Шевченковской район. Россия - государство террорист", - написал Терехов.

РФ ударила по жилому району в Харькове / фото: скриншот

В Воздушных силах Украины отмечали о том, что на Харьковщине была ракетная опасность.

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РФ ударила по жилому району в Харькове / фото: скриншот

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что россияне ударили по гражданской инфраструктуре. По предварительным данным пострадавших нет, однако в жилом доме выбило окна.

"По предварительным данным, оккупанты снова ударили по гражданской инфраструктуре управляемым снарядом. По состоянию на сейчас - без пострадавших. В жилых домах есть повреждения остекления. Профильные службы работают на местах", - написал Синегубов.

РФ ударила по жилому району в Харькове / фото: скриншот

Удары по Харькову - последние прилеты

В среду, 27 марта, Россия атаковала Украину ракетами и авиабомбами . В частности, новосозданным боеприпасом УМПБ Д-30 было нанесено несколько ударов по Харькову. По информации правоохранителей, один удар пришелся по общеобразовательной школе, второй - прямо посреди жилых домов. Суспільне уточняет, что один из "прилетов" произошел на детской площадке.

В последнее время российские оккупанты возобновили удары по энергетике Украины. В частности, как насчитал эксперт Геннадий Рябцев, по состоянию на 22 марта специалистами было зафиксировано 59 попаданий, в частности, в в в Харькове, Запорожье, Днепре, Кривом Роге, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской и Одесской областях.

В Укрэнерго предупреждали, что ситуация со светом может ухудшиться в Хмельницкой и Одесской областях. В Харькове все стабильно плохо: город еще не может оправиться от предыдущей атаки россиян на энергетическую инфраструктуру. В частности, Россия уничтожила все его трансформаторные подстанции.

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