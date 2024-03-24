Удар России: атака россиян осложнила ситуацию со светом в ряде областей

Стали известны последствия атаки россиян по энергообъектам Украины.

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РФ атаковала Украину ракетами и дронами / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, ua.deposiphoto.com

Укрэнерго утверждает, что воздушная атака россиян в воскресенье, 24 марта, "существенно не повлияла на работу энергосистемы". Тем не менее, врагом был атакован ряд энергообъектов, в некоторых областях наблюдаются перебои со светом.

В сообщении Укрэнерго отмечается, что целями противника на этот раз была критическая инфраструктура Днепропетровской области. Осложнилась ситуация с энергоснабжением в Одесской и Хмельницкой областях, в Харькове действуют сетевые ограничения.

В частности, в ночь на воскресенье, 24 марта, российские террористы выпустили по энергоинфраструктуре Днепропетровщины ударные БПЛА.

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"Обломками была повреждена часть оборудования на одной из подстанций и высоковольтная линия электропередачи. При этом в г. Кривой Рог фиксировались перебои с теплоснабжением и были нарушения технологического процесса на отдельных промышленных предприятиях", - говорится в сообщении.

Также во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия, обеспечивающая работу резервной схемы питания Запорожской АЭС.

По состоянию на утро 24 марта, добавляет пресс-служба Укрэнерго, специалистами восстановлено энергопитание промышленности и теплоснабжение бытовых потребителей. Также восстановлена надежность питания ЗАЭС - линия, которая отключалась, возвращена в работу.

Захват Запорожской АЭС оккупантами и риск теракта Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС во время вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов во время боевых действий 3-4 марта 2022 года. В 2023 году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения. В январе 2024 года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, то российские оккупанты снова установили мины на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, были убраны в ноябре 2023 года, а теперь снова появились. Это нарушает стандарты безопасности МАГАТЭ.

В г. Харьков действуют сетевые ограничения, вызванные повреждением объектов энергетической инфраструктуры,

В Одесской и Хмельницкой областях графики отключений могут быть применены при росте потребления.

Во всех пострадавших регионах 24/7 продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Ракетные удары сегодня в Украине – что известно на утро

В ночь на воскресенье, 24 марта, и ранним утром российские захватчики атаковали Украину ракетами и дронами. Взрывы прогремели в Киеве и Львове. Силам обороны удалось уничтожить 43 вражеских цели из 29 крылатых ракет и 28 "Шахедов".

В частности, над Киевом и областью сбиты около 10 ракет. Обломки ракет упали в Дарницком районе – в районе лесополосы. По предварительным данным, в городе – к счастью, без погибших и пострадавших.

Попадания "Кинжалами" зафиксированы во Львовской области – несколько раз был атакован один и тот же объект критической инфраструктуры. Одна из российских ракет даже пересекла границу Польши.

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