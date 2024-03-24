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Есть прилеты: Россия атаковала Львовскую область ракетами "Кинжал" - ОВА

Юрий Берендий
24 марта 2024, 10:40
Во Львовской ОВА отметили, что целью российских оккупантов стал объект критической инфраструктуры, который подвергся ракетному удару в ночь на 24 марта.
Есть прилеты: Россия атаковала Львовскую область ракетами 'Кинжал' - ОВА
Россия атаковала Львовщину ракетами "Кинжал" / Коллаж Главред, фото: Википедия, Picryl

Россияне нанесли ракетный удар по Львовской области с применением гиперзвуковых ракет х-47 "Кинжал". Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Во время воздушной тревоги, которую объявляли в 09:31, враг с МиГ-31К ударил по Львовской области "кинжалами". Предварительно есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью", - отметил он.

Глава ОГА также добавил, что работников ГСЧС, которые занимались тушением пожара на объекте критической инфраструктуры, который получил повреждения в результате ночного ракетного удара, вовремя предупредили о ракетной опасности и эвакуировали в безопасное место.

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Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика: Главред

Что известно о ракете "Кинжал"

Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа.

Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

Ракетный удар по Украине 24 марта

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 24 марта Россия атаковала территорию Украины с помощью 29 крылатых ракет воздушного базирования и 28 беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 43 воздушные цели.

24 марта российские оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Во время этой атаки одна российская крылатая ракета пересекла границу с Польшей.

Целью этого удара были объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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