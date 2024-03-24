Массированный удар по Украине: российская ракета пересекла границу с Польшей

В Минобороны Польши отметили, что российская крылатая ракета пересекла украинско-польскую границу на 39 секунд в районе села Осердув Люблинского воеводства.

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В ходе ракетного удара по Украине российская ракета пересекла границу с Польшей / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В ночь на 24 марта россияне нанесли массированный удар по Украине с применением крылатых ракет и БПЛА типа "Шахед". В то же время, в ходе атаки одна из российских крылатых ракет пересекла границу с Польшей. Об этом говорится в сообщении Минобороны Польши.

"Сообщаем, что 24 марта этого года в 4.23 утра произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, запущенных этой ночью авиацией дальнего радиуса действия Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В Минобороны Польши отметили, что целью российских ударов были населенные пункты, расположенные на западе Украины.

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"Объект влетел в польское пространство на высоте села Осердув (Люблинское воеводство) и находился там в течение 39 секунд. В течение всего полета его наблюдали военные радиолокационные системы", - отмечают в ведомстве.

Кроме того, там добавили, что в ночь на 24 марта были запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. В воздух были подняты польские и союзнические самолеты.

Что такое крылатая ракета? Крылатая ракета (КР) - ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полета которого определяется аэродинамической подъемной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.

В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".

Ракетный удар по территории Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 24 марта Воздушные силы ВС Украины объявили масштабную воздушную тревогу по всей стране из-за вражеской атаки с применением крылатых ракет и ударных беспилотников.

Утром 24 марта во время ракетной атаки Российской Федерации взрывы прогремели в Киеве и Львовской области.

Российские войска осуществили массированный ракетный удар по Украине. Главной целью атаки остаются объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем Телеграмм-канале, отметив, что по Львовщине было выпущено около 20 ракет и 7 беспилотников типа "Шахед".

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