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"Ничтожество и подонок": Зеленский жестко набросился на Путина

Ангелина Подвысоцкая
23 марта 2024, 22:29
Президент Украины отреагировал на бред о "причастности" Украины к теракту в Москве.
теракт в Москве, Путин, Зеленский
Зеленский обозвал Путина подонком и ничтожеством / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Telegram, Офис президента

После того как в Москве произошел кровавый теракт, российские власти начали обвинять во всем Украину. Президент Владимир Зеленский отреагировал на это в своем вечернем видеообращении и жестко обозвал российского диктатора Путина.

Он назвал Путина и его людей "подонками", которые пытаются переложить ответственность за свои преступления на других.

"То, что произошло вчера в Москве, очевидно, и Путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого. У них всегда одинаковые методы. Это уже было. И взорванные дома были, и расстрелы, и взрывы. И всегда они обвиняют других. Они пришли в Украину, сжигают наши города - и Украину же пытаются обвинить. Они пытают, насилуют наших людей - и их же обвиняют. Они сюда, на украинскую землю, нагнали сотни тысяч террористов своих, воюют против нас, и им все равно, что происходит внутри их же страны", - сказал Зеленский.

видео дня

Президент также назвал Путина "ничтожеством", который пытается повернуть в свою пользу убийство своих же людей.

"Эта ничтожество Путин, вместо того чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал - думал, как это притянуть к Украине. Все абсолютно предсказуемо. Тех сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, точно хватило бы, чтобы остановить любых террористов. И если россияне готовы молча умирать в "крокусах" и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам, то Путин еще не одну такую ситуацию попытается повернуть в пользу своей личной власти", - добавил Путин.

Теракт в РФ 22 марта

В марте США и другие страны просят граждан выехать из РФ. Они утверждали, что в России будет опасно, поскольку там могут произойти теракты. Если же у людей не было возможности выехать из страны, то их просили оставаться дома и не ходить в людные места.

Вечером 22 марта под Москвой в "Крокус Сити Холл" произошел жестокий теракт. Неизвестные зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. После этого в здании прогремел мощный взрыв. Известно о минимум 40 погибших и более 100 раненых.

Впоследствии пропаганда РФ нашла "виновных" в теракте без расследования. Российские пропагандисты уже вынесли вердикт: за терактом стоят США и Великобритания.

Добровольцы РФ официально обвинили Путина в расстреле людей под Москвой. В Легионе "Свобода России" уверены, что теракт в Подмосковье совершил режим Путина. Российские добровольцы говорят, что теракт и медийное освещение готовились.

В ГУР заявили, что теракт организовали российские спецслужбы по приказу российского диктатора Владимира Путина. Цель этого теракта - оправдание еще более жестоких ударов по Украине и тотальной мобилизации в РФ.

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