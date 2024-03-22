'США, Британия, Украина': пропаганда РФ нашла 'виновных' в теракте без расследования

Российские пропагандисты будут обвинять кого угодно в теракте в Москве, но своими обвинениями они выходят на себя, отметил эксперт.

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Российские пропагандисты сейчас будут обвинять кого угодно в теракте / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Теракт в российском "Крокус Сити Холл" стал поводом для активизации пропагандистских кампаний. Хотя еще не установлено, кто именно стоит за этим актом насилия, российские пропагандисты уже вынесли вердикт: за терактом стоят США и Великобритания. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Еще даже не были расставлены точки над "і" в вопросе, кто стоит за терактом, что обычно делается по итогам расследования или заявлений самих террористов, как российские инфосвалки вспомнили, что еще 8 марта США и Великобритания предупреждали своих граждан об угрозе атак на многолюдные мероприятия в Москве. И к какому выводу приходят помойные аналитики? США и Великобритания стоят за терактом. Но есть нюанс... нюансы", - отметил Коваленко.

По его словам, есть несколько нюансов, которые делают эту версию сомнительной. В частности, он отмечает, что предупреждать о теракте за несколько недель до его совершения нелогично. Так же нелогично со стороны РФ не принимать эффективных мер для предотвращения теракта.

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"Москва - самый охраняемый город не только в России, но и в мире. По количеству средств наблюдения она конкурирует с Лондоном. По количеству агентов в штатском и агентурных сетей, впереди планеты всей. И в этих условиях группе из 4-5 человек удается осуществить столь масштабный теракт? Серьезно?...Назовите политика, который пришел к власти на крови (теракты и война), удерживал власть на крови (теракты и конфликты) и пытается удержаться на крови (большая война и... продолжите сами)", - подчеркнул эксперт.

Коваленко подчеркнул, что сейчас российские пропагандисты будут обвинять кого угодно в теракте в Москве.

"США, Великобританию, Украину, масонов и иллюминатов. Но своими обвинениями они странным образом выходят сами на себя. Единственное, что, мне пока трудно ответить, какова конечная цель этой бойни", - подытожил он.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Теракт в России

Напомним, вечером 22 марта под Москвой в "Крокус Сити Холл" произошел жестокий теракт. Неизвестные зашли в оружием и открыли стрельбу из автоматов. Известно о по меньшей мере 40 погибших и более 100 раненых.

Как ранее сообщал Главред, семь стран, включая США, Латвию, Канаду, Южную Корею, Швецию, Германию и Чехию, предупреждали о возможности терактов в России в течение ближайших дней. МИД Латвии советовало избегать массовых собраний в Москве, а МИД Германии и Госдеп США рекомендовали воздержаться от поездок в РФ.

Кроме этого, в Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что нынешний теракт в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество.

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