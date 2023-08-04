Будет теракт: РФ подорвет важный объект в Беларуси и обвинит Украину - СБУ

СБУ собрала доказательства подготовки провокации, в результате которой во всем хотят обвинить Украину.

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РФ хочет подорвать Мозырский НПЗ / Коллаж: Главред, фото: СБУ

РФ пытается втянуть Беларусь в открытую войну против Украины. Наемники из ЧВК "Вагнера" уже даже начали готовить теракт, чтобы во всем обвинить Украину. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В СБУ утверждают, что "вагнеровцы" хотят осуществить масштабную провокацию "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси - Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

Отмечается, что на самом деле под видом "вагнеровцев" скрываются кадровые военные ВС РФ и сотрудники российских спецслужб. Российская ДРГ будет притворяться украинскими диверсантами. Таким образом Путин хочет втянуть Минск в войну.

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"Информацию о запланированном в Беларуси теракте сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников. В частности, из свидетельств военнослужащего ВС РФ, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

РФ хочет подорвать Мозырский НПЗ / фото: СБУ

В мобильном телефоне одного из пленных обнаружили указания о передислокации в Беларусь как участника ЧВК "Вагнера".

РФ хочет подорвать Мозырский НПЗ / фото: СБУ

"Уже на этапе смены места службы российский военный получил информацию о "специальной миссии" на Мозырском НПЗ. В его телефоне киберспециалисты СБУ нашли удаленную переписку с другими исполнителями, снимки объекта и отдельную информацию об операции", - добавили в сообщении.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Напомним, Евгений Пригожин со своими наемниками из ЧВК "Вагнера" отправился в Беларусь по приглашению самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко после военного мятежа и попытки похода на Москву.

После этого сообщалось, что у границ ЕС серьезно обостряется ситуация. "Вагнеровцы" начали подготовку белорусского спецназа недалеко от границ с Польшей. Как сообщало Reuters, Беларусь может оказаться в полной изоляции из-за "вагнеровцев".

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вагнеровцы двинулись к Сувальскому коридору и что Польше грозит гибридная атака. Он рассказал, что более 100 наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси шли в сторону Сувальского коридора, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и отделяет Калининградскую область страны-агрессора России и Беларусь.

3 августа стало известно о том, что ЧВК "Вагнер" подошла к границе Литвы. Часть вагнеровцев находятся в районе белорусского города Гродно, что неподалеку от границы с Литвой и Польшей. Это означает удобную позицию для провокаций.

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