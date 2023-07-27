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"Беларусь будет в полной изоляции": возле границ ЕС серьезно накаляется ситуация

Ангелина Подвысоцкая
27 июля 2023, 22:58 обновлено 27 июля, 23:06
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"Вагнеровцы" начали подготовку белорусского спецназа недалеко от границ с Польшей.
Лукашенко, Вагнер в Беларуси
Беларусь может оказаться в полной изоляции / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Радио Свобода

Беларусь может оказаться в полной изоляции из-за "вагнеровцев". Прямо вблизи границ с Польшей наемники ЧВК "Вагнер" начала подготовку белорусского спецназа. Об этом сообщает Reuters.

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил Европе вторжением. Он нагло заявлял о том, что "нападение" на Беларусь он расценит как "нападение" на РФ. Он обвинил Польшу в территориальных амбициях в отношении бывшего СССР.

Польша уже начала заниматься переброской воинских частей на восток, чтобы обезопасить себя от возможного вторжения оккупантов со стороны Беларуси.

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"Несомненно, если будут серьезные инциденты с участием группы "Вагнера" на границах стран НАТО и стран ЕС, таких как Польша, Литва или Латвия, мы, безусловно, будем действовать вместе. Я не исключаю, что если мы решим, что это правильный ответ на данный момент, то мы перейдем к полной изоляции Беларуси", - сказал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

"Вагнер" в Беларуси

Напомним, что в Беларусь перебросили наемников ЧВК Вагнера. В Госпогранслужбе заявили, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России.

Украинцев предупредили об угрозе - огромная колонна "вагнеровцев" прибыла в Беларусь. Украинские пограничники и военные продолжают отслеживать перемещение "вагнеровцев" по Беларуси.

В Беларуси строят лагеря ЧВК Вагнера. Известно, что уже разбили около 298 палаток, а в одной такой может разместиться до 60 человек. Можно сказать, что лагерь разбит примерно на 8 000 человек.

Другие новости:

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